Il palco galleggiante del Lago di Como arriva a Bellano

Dal 4 luglio a Bellano sei serate tra concerti, cinema sotto le stelle e tanta energia sul lago

“È una magia unica che coinvolge il pubblico a 360 gradi”

BELLANO – Grande successo per il debutto del palco galleggiante a Malgrate. La prima tappa ha attirato oltre 300 spettatori, comodamente seduti sulle piattaforme del lungolago e immersi in uno scenario mozzafiato. Dal 4 al 13 luglio, la scena si trasferisce a Bellano con sei spettacoli in programma e una novità imperdibile: il cinema galleggiante.

“È una magia unica che coinvolge il pubblico a 360 gradi. Riproponiamo un palinsesto popolare, ma di grande impatto. Il palco trasmette un’energia contagiosa: chi è sulla spiaggia non si limita ad ascoltare la musica, ma balla e si sente parte di un’unica straordinaria esperienza” spiega il sindaco Antonio Rusconi.

I prossimi appuntamenti a Bellano

4 luglio: Old Miners (Country Band)

5 Luglio: Festa dei pompieri con ATN – About That Night

6 Luglio: Cinema sotto le stelle con la proiezione del film cult “Dirty Dancing”

11 Luglio: Amiche Mai (Omaggio a Mina e Ornella Vanoni)

12 Luglio: Telethon Cup con Game Boys – 90’s Band

13 Luglio: Petite Orchestre – Voilà-les-voix

Dopo Bellano, il palco galleggiante salperà verso il laghetto di Colico per due appuntamenti di grande charme.

Il palco galleggiante è un progetto finanziato dal Piano Integrato della Cultura 2020 (PIC) e sostenuto dalla Camera di Commercio, dal Comune di Tremezzina, dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, oltre che da tutti i comuni che, in questi due anni, hanno contribuito alle operazioni di posa delle boe per l’ancoraggio della piattaforma: Bellano, Cernobbio, Colico, Gravedona ed Uniti, Lecco e Malgrate.

Utilizzato in via sperimentale a partire da luglio 2023 dai Comuni di Tremezzina e Lecco, il palco ha dimostrato la propria efficacia e funzionalità. Nell’estate 2024, la gestione è stata estesa in modo coordinato agli altri comuni coinvolgendo ben 10 spettacoli, con un’affluenza complessiva stimata in oltre 12 mila spettatori.

La proposta artistica, molto varia e senza un tema specifico, ha portato in scena spettacoli di ogni genere, riscontrando grande apprezzamento e nessun problema organizzativo. Il successo di questa iniziativa, che unisce arte, cultura e intrattenimento valorizzando la bellezza del lago e dei borghi rivieraschi, ha spinto gli enti a pianificare una gestione associata articolata in più fasi, con l’obiettivo di arrivare entro il 2026 a un’unica gestione logistica e a una programmazione artistica condivisa e co-progettata.