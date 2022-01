“Il villaggio”, l’ultimo libro di Carlo Molteni ex sindaco di Varenna

Una vicenda narrata con passione e una certa vena nostalgica, in bilico tra presente e passato

VARENNA – L’ex sindaco di Varenna Carlo Molteni è l’autore del libro di narrativa “Il villaggio” edito dal Gruppo Albatros il Filo.

Una vicenda narrata con passione e una certa vena nostalgica, in bilico tra presente e passato, in un fluire inarrestabile di eventi che non conoscono limiti temporali, ma che concorrono tutti a costruire la storia dei protagonisti. Spesso anche noi, come ad esempio Lella e Patrizia, siamo trascinati dai ricordi e dai nostri dolori verso esistenze che, all’improvviso, non sentiamo più nostre, perché ci siamo dimenticati dei nostri desideri, dei nostri sogni e abbiamo vissuto, per brevi o lunghi periodi, vite che in realtà non erano nostre, ma di chi ci voleva in un certo modo.

I personaggi si muovono tutti in un suggestivo villaggio di cui forse anche il tempo si è dimenticato, perché ogni cosa scorre con altri ritmi, con altre priorità. Ed è proprio qui che, sia coloro che vi giungono “per caso”, sia quelli che ci vivono da sempre scopriranno altre sfumature della propria interiorità e compiranno quella svolta che cambierà per sempre la loro vita. Non mancano seducenti riflessi di un mondo “altro” che sapranno insinuarsi a poco a poco nelle pieghe della realtà accompagnando e sostenendo i protagonisti verso le loro piccole grandi decisioni.

Carlo Molteni, nato a Bellano il 21 giugno 1954, risiede a Varenna ed è imprenditore nel campo immobiliare e turistico. Sposato con Marisa, ha due figli, Sara e Paolo, e quattro nipoti: Pietro, Alice, Michele e Marta. Da sempre appassionato di politica è stato sindaco di Varenna per ben quattro mandati. Nel 2017 aveva già pubblicato un libro dal titolo “La vecchia foto. L’uomo della grotta”.