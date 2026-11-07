“Intelligenza Artificiale”, a Bellano il nuovo appuntamento con “Di Martedì”

“Intelligenza Artificiale: come utilizzarla nella vita di tutti i giorni”, il terzo incontro della rassegna “Di Martedì”

Giovedì 17 novembre, l’appuntamento con il Professor Pierluigi Redaelli per parlare di Intelligenza Artificiale e del suo uso quotidiano

BELLANO – “L’Intelligenza Artificiale non è più una promessa del futuro, ma una realtà che sta trasformando il nostro modo di vivere, studiare e lavorare”, così si dà il via al terzo incontro della rassegna “Di Martedì” organizzata dal Comune di Bellano.

Sarà un’occasione per approfondire le tematiche che riguardano l’Intelligenza Artificiale e le sue applicazioni nella vita di tutti i giorni. Non si tratta più di un’utopia futura infatti, ma di una realtà attuale che trasforma attivamente il nostro modo di vivere, studiare e lavorare. L’incontro è previsto per martedì 17 novembre presso la Sala Civica di Bellano (Via Marinai d’Italia, 14) alle ore 21.

Grazie al Professor Pierluigi Redaelli, laureato in Fisica Elettroniza all’Università Statale di Milano, che curerà la terza serata dal titolo “Intelligenza Artificiale: come utilizzarla nella vita di tutti i giorni”, i partecipanti all’incontro potranno fare chiarezza sulla rivoluzione digitale attraverso strumenti concreti per poterla comprendere e imparare ad usarla attivamente, evitando di assumere un ruolo passivo subendone i cambiamenti. L’incontro, aperto a tutti, mira infatti a mettere in luce le potenzialità dell’intelligenza Artificiale.

La serata verrà strutturata in due fasi. Durante la prima parte i partecipanti verranno introdotti al tema attraverso una panoramica per comprendere le funzionalità dell’IA, cercando di distinguere ciò che è reale dai luoghi comuni e dalle fake news che vengono diffuse su questi strumenti. Testimonianze provenienti dal mondo dell’innovazione, vantaggi e sfide, saranno solo alcuni dei temi che verranno affrontati attraverso la presentazione di esempi concreti. Un particolare cenno verrà posto sull’impatto sociale dell’IA come ad esempio il suo impiego nel supporto a persone con autismo o le possibilità di traduzioni in tempo reale. Uno strumento che, inoltre, sta ridisegnando le modalità di ricerca online, si passa infatti dal tradizionale motore di ricerca di Google alle nuove piattaforme di Intelligenza Artificiale più immediate.

La seconda parte dell’incontro verrà invece dedicata all’aspetto pratico ed operativo. Ai partecipanti verrà mostrato come accedere, configurare e utilizzare i quattro principali modelli di Intelligenza Artificiale che si sono imposti sulla scena internazionale: Gemini, Copilot, ChatGPT e Perplexity. Un “manuale” che sia in grado di guidare gli utenti nell’uso di questi sistemi nelle attività quotidiane attraverso la formulazione di richieste efficaci per poter ottenere risposte mirate e pertinenti.

I prossimi incontri della rassegna saranno dedicati ai temi più disparati e avranno luogo il 19 gennaio 2027 con “Primavera silenziosa. Rachel Carson protagonista del movimento ambientalista del XX secolo” a cura di Costanza Panella, il 16 febbraio 2027 con l’incontro “Nel giardino di Calvino. Libereso, l’ultimo Adamo tra natura, libertà e meraviglia” di Claudio Porchia, il 16 marzo 2027 con “I Torriani di Primaluna e i Lorla di Bellano” a cura del prof. Marco Sampietro e il 20 aprile 2027 con l’incontro “La totale alterità di Eros. Riflessioni sul “Simposio” di Platone” con Michele Donnanno.