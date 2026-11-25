Continua la rassegna “Il Bello dell’Orrido”, l’iniziativa curata da Armando Besio che si inserisce nel progetto BAC Bellano Arte Cultura

L’ingresso è gratuito e chiuderà la stagione del 2026 con un incontro sulla resistenza agli algoritmi

BELLANO – La rassegna “Il bello dell’Orrido” curata da Armando Besio chiude il 2026 con un appuntamento estremamente attuale. Si tratta di un incontro con Bruno Giussani, giornalista, podcaster ed ex curatore globale e direttore europeo della fondazione TED. Giussani ha recentemente pubblicato il libro “La mente sotto assedio. Come non lasciarsi manipolare nell’era dell’intelligenza artificiale”. Si tratta di un saggio che insegna a gestire e a resistere all’IA quotidianamente.

L’incontro è previsto per sabato 28 novembre, alle 18:00 presso il Cinema di Bellano ad ingresso gratuito.

“La nostra mente si trova sotto assedio”, continuamente bombardata da informazioni, schermi, reti e intelligenza artificiale. Una vera e propria guerra cognitiva nella quale aziende e forze politiche sono in grado di appropriarsi dei nostri dati attraverso l’uso di tecnologie che sfruttano gli algoritmi. Così è possibile analizzare le nostre emozioni e falsificare la realtà attraverso testi, suoni e immagini ingannevoli.

Giussani propone un piccolo “manuale di resistenza” con il quale possiamo difenderci. Durante l’incontro verranno esplorati casi reali di manipolazione dell’informazione, il ruolo etico, ma anche fin troppo ambiguo, delle piattaforme tech e le abitudini quotidiane che tutti possiamo adottare per riappropriarci della nostra attenzione.

Si tratta di un dibattito aperto al pubblico che ha l’obiettivo di trasformare il senso di smarrimento tecnologico in una consapevolezza attiva.

Bruno Giussani, nato nel 1964, da anni studia il rapporto che lega tecnologia, geopolitica ed economia, tre temi fondamentali all’interno dell’era digitale. Le sue ricerche hanno prodotto articoli pubblicati su riviste internazionali di spicco, come il “New York Times”, ma anche saggi e podcast.

“La mente sotto assedio” è stato tradotto anche in lingua inglese, francese e tedesca.

Per coloro che sono interessati ad approfondire il tema, sarà possibile partecipare al Percorso Accompagnato BAC Arte e Natura, progetto nel quale si inserisce l’intera rassegna. La visita guidata è prevista per le 15:30 e l’itinerario attraverserà i siti BAC: l’Orrido di Bellano dove acqua, roccia e natura si fondono tra di loro; San Nicolao Arte Contemporanea, uno spazio dedicato alle arti visive di oggi; il Museo Giancarlo Vitali che custodisce la memoria e l’opera dell’artista; la Chiesa di Santa Marta e la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, dove il patrimonio storico entra in dialogo con la raffigurazione della natura e del mondo vegetale.

Per la visita guidata sarà necessario prenotare alla mail custodipatrimoniobellano@gmail.com. Il costo previsto per il biglietto è di 8 euro, per i residenti invece l’ingresso è gratuito.