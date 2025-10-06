La mostra della sezione Ana sulla Campagna di Russia in trasferta in provincia di Vicenza

Durante i due giorni di esposizione, la mostra ha accolto circa 400 visitatori

SANDRIGO (VI) – La mostra “La Campagna Italiana di Russia – Il valore della memoria” è stata trasferita a Sandrigo (VI) ed è stata organizzata dalla Sezione Alpini Alto Lario di Colico.

In occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario del locale Gruppo “Monte Pasubio”, appartenente alla Sezione ANA di Vicenza, è stata allestita la mostra già presentata a Colico nella scorsa primavera.

La mostra, rivolta alla popolazione del paese vicentino, ripercorreva i momenti più salienti e dolorosi del tragico evento bellico, con l’obiettivo di mettere in luce i valori emersi dalle sofferenze e dai sacrifici: solidarietà, senso del dovere, dedizione e amore per la Patria.

Attraverso la ricostruzione del contesto, i visitatori hanno potuto rivivere le diverse fasi del drammatico evento, dalla partenza, alla vita sul fronte, fino alla ritirata e alla prigionia, per giungere a ciò che oggi rappresenta il presente e il futuro dell’Associazione: l’attività di Protezione Civile, svolta sotto il motto “Ricordare i morti aiutando i vivi”.

La mostra, curata dall’alpino Alessandro Rampoldi di Musso (CO), ha riscosso grande apprezzamento sia tra gli Alpini sia tra la popolazione vicentina, come dimostra l’elevato afflusso: nei due giorni di esposizione è stata visitata da circa 400 persone.

“Un successo testimoniato anche dalle numerose frasi di apprezzamento ricevute, dovuto in primo luogo al curatore della mostra e al lavoro dei collaboratori” conclude Stefano Foschini, Presidente della Sezione ANA di Colico.