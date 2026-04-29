“L’acqua, patrimonio prezioso”: a Lierna la mostra fotografica di Alberto Locatelli

Sabato 2 maggio a Sornico, lungo il Sentiero del Viandante, l’apertura dell’esposizione dedicata all’acqua tra natura e sensibilizzazione

Nell’antica cantina in pietra della casa vacanza La Corte della Carla l’iniziativa patrocinata dalla Pro Loco di Lierna e dal Gruppo Alpini, visitabile fino al 24 maggio

LIERNA – Un appuntamento che unisce arte, natura e sensibilizzazione ambientale. Sabato 2 maggio alle ore 14.30, nella suggestiva frazione di Sornico, lungo lo storico Sentiero del Viandante, verrà inaugurata la mostra fotografica tematica “L’acqua, un bene prezioso patrimonio dell’umanità”.

L’esposizione sarà ospitata in una location dal forte fascino: l’antica cantina in pietra della casa vacanza La Corte della Carla, un ambiente che valorizza ulteriormente il dialogo tra immagini e territorio.

L’iniziativa beneficia del patrocinio della Pro Loco di Lierna e del Gruppo Alpini di Lierna, a testimonianza dell’attenzione della comunità verso proposte culturali capaci di valorizzare il paesaggio e promuovere riflessioni condivise.

All’inaugurazione seguirà un ricco coffee break, momento conviviale pensato per accogliere i visitatori e favorire l’incontro tra pubblico e autore.

Protagonista della mostra sarà Alberto Locatelli, conosciuto e stimato fotografo professionista mandellese, che proporrà una selezione di suggestivi scatti tematici. Le immagini raccontano l’acqua nelle sue molteplici forme e ambientazioni, lasciando parlare la bellezza di fiumi, cascate, ghiacciai e territori segnati dalla presenza di questa risorsa fondamentale.

L’obiettivo dell’esposizione è chiaro: sensibilizzare sull’importanza dell’acqua come bene comune e patrimonio dell’umanità. Attraverso la forza evocativa della fotografia, il visitatore è invitato a riflettere sul valore di questa risorsa e sulla necessità di tutelarla.

La mostra resterà aperta al pubblico nei fine settimana, il sabato e la domenica, dal 2 maggio al 24 maggio, con orario dalle 14.30 alle 18.00.

Un’iniziativa che si inserisce nel contesto naturale e culturale del territorio lariano, offrendo un’occasione per vivere il paesaggio con uno sguardo nuovo, tra arte e consapevolezza ambientale.