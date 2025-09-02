Lago. Rick Steves riceve il titolo di “Ambasciatore di Varenna nel Mondo”

Il guru americano che ha fatto conoscere il borgo lariano

“Ha contribuito in modo determinante a costruire il mito di Varenna a livello internazionale”

VARENNA – Il celebre giornalista Rick Steves, che domenica 7 settembre sarà insignito del titolo di “Ambasciatore di Varenna nel Mondo” su iniziativa dell’Amministrazione comunale, può essere considerato a pieno titolo lo scopritore delle straordinarie potenzialità del borgo lariano, dove approdò per la prima volta nel 1991, restandone subito conquistato.

“È considerato il guru dei viaggi intelligenti, accessibili e ricchi di contenuti culturali: una vera e propria autorità per il pubblico americano, che grazie alla sua straordinaria attività di divulgazione turistica ha potuto scoprire e apprezzare l’Europa e il suo immenso patrimonio di arte, bellezza e tradizioni” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

Nato nel 1955 in California e cresciuto a Edmonds, dove tuttora risiede, Rick Steves ha studiato Business Administration e Storia Europea all’Università di Washington. Nel 1976 ha fondato “Rick Steves’ Europe”, un vero e proprio impero multimediale che produce guide di viaggio di successo, programmi televisivi e radiofonici seguitissimi, organizza tour per piccoli gruppi e mette a disposizione una vasta gamma di risorse gratuite per viaggi divertenti, accessibili e culturalmente stimolanti (www.ricksteves.com).

Scrittore, conduttore, filantropo e attivista, Rick Steves accompagna ogni anno oltre 30 mila turisti alla scoperta dell’Europa. La sua filosofia è chiara: “Viaggiare è vivere intensamente, con il massimo delle emozioni al minuto. Per cogliere la vera essenza dell’Europa bisogna lasciarsi sorprendere, con disinvoltura… entrando dalla porta sul retro. Se il tuo viaggio è povero di momenti magici, datti una scossa: fai in modo che accadano. Viaggiare distrugge l’etnocentrismo, aiuta a comprendere e ad apprezzare le culture diverse. Cambia le persone, amplia le prospettive e insegna nuovi modi di misurare la qualità della vita”.

Una visione ben lontana dal “turismo mordi e fuggi”, al centro del dibattito anche in questa stagione estiva, segnata dalla sospensione della linea ferroviaria Lecco–Sondrio per i lavori legati alle Olimpiadi invernali e dalle inevitabili ripercussioni dei conflitti bellici in corso.

“Rick Steves è senza dubbio un amico di lunga data di Varenna, a cui è profondamente legato. La menziona regolarmente nelle sue guide, nei programmi televisivi e nei tour organizzati, contribuendo in modo determinante a costruirne il mito a livello internazionale” sottolineano dall’Amministrazione Comunale.

Affascinato dall’autenticità del borgo, lo descrive così: “Varenna, con la sua romantica passeggiata sul lungolago, il porticciolo e le pittoresche viuzze, sussurra luna di miele“.