“Le Donne Lecchesi nello Sport”, un racconto di storie di successo

Un incontro per celebrare le donne lecchesi che hanno lasciato il segno nello sport

Appuntamento al 14 marzo alle 21 presso Lega Navale Italiana

MANDELLO DEL LARIO – Nell’ambito della rassegna “Non solo 8 marzo“, dedicata alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, è stata organizzata una serata in onore delle donne nello sport. L’evento, intitolato “Lo sport e le donne lecchesi“, avrà luogo venerdì 14 marzo presso la sede della Lega Navale di Mandello, in via Pra Magno 8.

A parlarne sarà Gianni Menicatti, esperto di economia del territorio e appassionato da tempo di storia e statistica dello sport, sia locale che nazionale. Nel 2024 ha pubblicato il libro “Sport lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati“, che raccoglie una panoramica storica e statistica di rilevanti traguardi sportivi. Il libro offre un’accurata fotografia della storia dello sport lecchese, citando oltre 1000 personaggi tra atleti, tecnici e dirigenti, e raccogliendo informazioni su 300 società sportive.

“Partendo da questo lavoro, il 14 marzo si farà un focus speciale sulle donne lecchesi che hanno ottenuto risultati di rilievo nel mondo dello sport – sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità, Doriana Pachera – si tratta di una serata pensata per dare visibilità e giusto riconoscimento alle atlete del nostro territorio che si sono distinte raggiungendo traguardi davvero significativi”.

Saranno presenti: Alice Marcelli, che nel 2024 ha ottenuto risultati sempre più straordinari nella categoria Speed U16, diventando campionessa regionale, campionessa italiana, prima classificata in Coppa Europa e campionessa mondiale a Guiyang, in Cina; Simonetta Martini, velista ed ex presidente della LNI Mandello, che ha partecipato ai campionati mondiali della LNI Mandello.

Inoltre, saranno presenti Giorgia Pelacchi, canottiera che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e che è laureanda in Scienze Politiche; Camilla Pini, appassionata di lago e montagna a 360°, rappresentante della sportività amatoriale che ogni donna dovrebbe coltivare nella propria vita; Anna Rosa, sciatrice di fondo e skiroll, campionessa mondiale, che, dopo la carriera da atleta, è diventata giudice internazionale ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018.

Infine, l’incontro verrà coordinato da Andrea Mauri, presidente del Panathlon Lecco.