L’E. Vektro. Dipinti e tessuti di Elena Ghezzi, la mostra dedicata all’artista-pugile bellanese

Bellano ospita l’esposizione in memoria della creativa e sportiva Elena Ghezzi scomparsa prematuramente

Gli amici di Elena celebrano la sensibilità e la libertà che l’artista ha lasciato in eredità a chi la conosceva

BELLANO- “L’E.Vektro. Dipinti e tessuti di Elena Ghezzi”, è il nome della mostra che gli amici di Elena hanno deciso di organizzare in memoria dell’artista scomparsa prematuramente nel 2024. Il tutto nasce dalla volontà di celebrare la positività e la libertà che Elena infondeva a chiunque la conoscesse.

La mostra, presentata dal Comune di Bellano, rientra nella programmazione BAC Bellano Arte Cultura dove verrà promossa inoltre una raccolta fondi dalla Pro Loco Bellano APS destinata alla Fondazione Maria Letizia Verga a sostegno della cura per la leucemia infantile.

Sarà un’occasione per ricordare una figura importante legata al territorio bellanese creando così un momento di solidarietà e di memoria condivisa.

La mostra

Verrà esposta a partire da venerdì 6 novembre fino a martedì 8 dicembre al sito BAC, San Nicolao-Arte Contemporanea di Bellano. L’inaugurazione è aperta al pubblico a partire dalle ore 19:00 seguita da un brindisi.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.bacbellano.eu/it/.

Due nuclei artistici danno vita alla mostra che mette in scena dipinti e creazioni sartoriali a dimostranza della ricchezza della ricerca personale di Elena.

In prima battuta vengono mostrate le fasi di ricerca pittorica e artistica dell’artista partendo dai primi lavori che risalgono agli anni della formazione scolastica al liceo e all’accademia dove si nota la ricerca di un linguaggio che riconoscibile, pregno della voglia di esplorare e di curiosità verso l’arte.

Col tempo la produzione artistica diventa sempre più intima richiamando soggetti che si rifanno alla sfera personale attraverso il connubio di tecniche miste.

Nelle opere più recenti si può invece notare il richiamo all’essenzialità riconoscibile nell’utilizzo circoscritto ai colori primari ad acrilico.

Non solo pittura, la mostra mette in luce la personalità poliedrica di Elena in grado di trasformare la sensibilità visiva in abiti e creazioni sartoriali con una particolare cura alla scelta dei materiali evidenziando l’attenzione al dettaglio dell’artista. Sono tre gli abiti esposti durante la mostra: la blusa, un lavoro accurato e chiaro; l’ampia gonna progettata con un tessuto da tappezzeria semplice, ma d’effetto; l’abito da giorno, realizzato con materiali di recupero e con un taglio vintage.

La vita artistica di Elena

Elena nasce a Bellano nel 1982 e viene a mancare nel 2024 dopo una lunga malattia. Si avvicina all’arte iscrivendosi al Liceo artistico Gaudenzio Ferrari di Morbegno proseguendo gli studi all’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo dove studierà per un anno. È alla scuola Arte e Messaggio di Milano che conoscerà Veronica Barilani con cui aprirà lo studio sartoriale e da cui prenderà il nome “Vektro” con cui verrà poi denominato il brand. Nel 2011 si diploma alla Euromode School di Bergamo, aggiungendo un tassello alla grande formazione che le ha permesso di sviluppare una pratica che unisce immagine, disegno e costruzione dell’abito senza dimenticarsi della libertà creativa.