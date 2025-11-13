“Libertà vo cercando”. A Dervio una rassegna tra musica, arte e riflessione sui diritti e la violenza di genere

Eventi tra mostre, musica e storie

Sabato 15 novembre inaugurazione mostra “Un seme per la pace”

DERVIO – In occasione di due date di grande rilievo, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 novembre) e la “Giornata mondiale dei diritti umani” (10 dicembre), l’Associazione Immaginarti e il coro femminile CorolLario organizzano, sotto il titolo “Libertà vo cercando”, una serie di eventi volti a offrire momenti di riflessione sui drammaticamente attuali temi della violenza di genere e delle violazioni dei diritti umani.

“Libertà vo cercando” prenderà il via sabato 15 novembre alle 17:30 presso lo Spazio Cultura Coop Dervio (via Greppi, sotto la Coop) con l’inaugurazione della mostra “Un seme per la pace”, che presenta le riproduzioni dei murales dell’artista Shamsia Hassani. Le opere, visibili sui muri di molti paesi del mondo, denunciano l’oppressione delle donne afghane. In contemporanea verrà esposto il calendario perpetuo “Mappamondo”, ideato dall’artista lecchese Luisa Rota Sperti, da sempre impegnata a combattere, con la sua matita, soprusi e ingiustizie.

L’inaugurazione della mostra, che sarà accompagnata da un piccolo rinfresco, offrirà già un’ottima occasione di riflessione, stimolata non solo dalle immagini esposte, ma anche dalle improvvisazioni musicali del sax di Raffaele Milani e dalla voce di Daniela De Francesco. La mostra “Un seme per la pace” resterà aperta nei fine settimana fino al 15 dicembre.

Dopo l’inaugurazione della mostra, il progetto proseguirà con tre appuntamenti musicali, in programma il 25 novembre, il 29 novembre e il 10 dicembre. Tutti gli eventi, con inizio alle ore 21 e a ingresso libero, si terranno presso il Cine Teatro Paradise di Dervio (via Don Invernizzi, 34).

Martedì 25 novembre andrà in scena “Il mio canto libero”, uno spettacolo che vedrà protagonisti il coro femminile CorolLario, diretto da Lina Morstabilini, il Centro Danza e Movimento di Elena Woldetatios di Lecco e i musicisti Alessio Benedetti (tastiera), Francesco Albarelli (violino) e Sebastiano Albarelli (batteria).

L’evento sarà arricchito dalle testimonianze di tre donne impegnate sul fronte antiviolenza: Amalia Bonfanti, presidente del Centro Antiviolenza “L’altra metà del cielo” di Merate; Maria Quattrociocchi, cardiologo di Emergency Italia; e Giulia Troncatti, tutor del polo penitenziario dell’Università degli Studi di Milano.

Il concerto “Dora Musumeci – Una jazzgirl siciliana”, dedicato alla prima donna jazzista italiana la cui vicenda è un esempio di violenza psicologica subita dai colleghi maschi, si terrà sabato, in programma il 29 novembre. Quando Dora Musumeci raggiunse importanza collaborando con i grandi jazzisti del momento e organizzando festival, fu isolata e boicottata, “costringendola” ad abbandonare il suo grande amore: il jazz. Protagonisti del concerto saranno l’Abstract Trio 1923 (Daniela De Francesco, voce; Raffaele Milani, sassofoni; Caterina Baruffaldi, pianoforte) e Roberto Zambonini, voce narrante.

Mercoledì 10 dicembre il palco del Paradise ospiterà il concerto “Rosa Balistreri – Dalla Sicilia con furore”, dedicato alla vita di una donna straordinaria che ha subito violenze psicologiche e fisiche, trovando il suo riscatto attraverso la voce, la chitarra e il dialetto siciliano, trasformando la rabbia in arte. Rosa Balistreri è stata non solo la prima donna cantastorie italiana, ma anche un’autentica esperta di canto e tradizioni popolari siciliane. A far rivivere la sua musica e la sua storia saranno Daniela De Francesco (voce), Stefano Rosato (chitarra) e Roberto Zambonini (voce narrante).

“In questo periodo storico così convulso e complesso, ‘Libertà vo cercando’ offre alcuni momenti di riflessione, invitando a fermarsi per riordinare le idee e a rivalutare quali siano, o dovrebbero essere, le priorità nella nostra vita” concludono gli organizzatori.

Per informazioni: info.immaginarti@gmail.com