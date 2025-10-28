Lierna celebra l’arte all’aperto: successo per la terza edizione di “LiernArte”

Domenica 26 ottobre in Piazza IV Novembre la terza estemporanea di pittura organizzata dal Comune e dall’Associazione Castiglioni

Il primo premio a Walter Marchese “per il senso prospettico e volumetrico” della sua opera. Premio della giuria popolare a Giorgio Colombo

LIERNA – Pennelli in movimento, tele che catturano il lago e la pietra antica del borgo, l’aria frizzante di fine ottobre: così Lierna ha vissuto la terza edizione di LiernArte, l’estemporanea di pittura organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Giannino Castiglioni. Domenica 26 ottobre, Piazza IV Novembre è diventata il cuore pulsante di un evento che unisce arte, territorio e comunità.

La giornata si è aperta alle ore 9 con la timbratura dei supporti e l’iscrizione degli artisti presso il gazebo comunale. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, pennelli e colori hanno animato gli angoli più suggestivi del paese, tra scorci, personaggi e atmosfere liernesi.

Dalle 12 alle 17 è stata attiva anche la votazione online della giuria popolare sulla pagina Facebook Estemporanea Lierna, che ha permesso al pubblico di partecipare e sostenere i propri artisti preferiti. Alle 17 si è chiusa l’estemporanea con la consegna delle opere in municipio per la valutazione della giuria, seguita alle 18 dalle attese premiazioni e da un rinfresco aperto a tutti.

Il primo premio è stato assegnato a Walter Marchese, che “con senso prospettico e volumetrico coglie efficacemente l’atmosfera della giornata ottobrina attraverso accostamenti cromatici ed effetti di luce e ombra molto bene espressi”. Il secondo premio è andato ad Andrea Muscatello, riconosciuto “per la personale sintesi cromatica e per lo sfondamento prospettico decisamente efficace”.

Il terzo premio, ex aequo, è stato condiviso da Eleonora Cerati, Akila Porage e Renato Baietta, mentre il premio della giuria popolare è stato attribuito a Giorgio Colombo, che ha ottenuto 37 voti su Facebook. A ricevere il riconoscimento come partecipante più giovane è stata invece Zoe Restaino, nata il 24 maggio 2014.

Con questa terza edizione, LiernArte conferma la sua forza nel coniugare passione artistica e spirito di comunità, trasformando per un giorno il borgo di Lierna in un palcoscenico dove la creatività incontra il paesaggio.