Lierna celebra le “Madri Costituenti”, un omaggio alle donne che hanno scritto la Costituzione

LIERNA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Lierna ha ospitato un evento dedicato a celebrare 21 donne che contribuirono alla nascita della Costituzione. La serata, svoltasi sabato 8 marzo presso la Biblioteca, ha visto la partecipazione dell’autrice Angela Iantosca e la conduzione dell’incontro da parte di Silvia Colombo.

Su un totale di 556 deputati, furono elette 21 donne, le “Madri Costituenti“, il cui contributo è stato spesso dimenticato. Con la sua passione e la gioia che la contraddistingue, Angela Iantosca ha raccontato alcune delle figure protagoniste del suo libro “21 le donne che fecero la Costituzione”.

“Una Costituzione da difendere, da proteggere contro ogni tentativo di trasformazione subdola, di offesa o di banalizzazione attraverso interventi volontariamente ignoranti. In una sala ricca di festosità e decorata con le mimose offerte dal Comune di Lierna, le volontarie ci hanno accolto anche con dolci e bevande. Un sentito grazie a tutti, e in particolare ad Angela Iantosca per il suo prezioso contributo” concludono gli organizzatori dell’iniziativa.