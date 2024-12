“Lierna e le bellezze del suo territorio” in mostra per Natale

Tre pittrici locali esporranno a Sornico, nella cantina della Casa Vacanze “La Corte della Carla”, le loro creazioni

Inaugurazione della mostra sabato 7 dicembre alle ore 14.30

LIERNA – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie l’antico borgo di Sornico, frazione di Lierna, oltre a mostrarsi in tutta la sua bellezza per Natale, andando a creare un’atmosfera calorosa e magica con le decorazioni che lo addobberanno insieme al presepe di fronte all’Oratorio di San Michele, si arricchirà di una mostra tutta al femminile presso la cantina della Casa Vacanze “La Corte della Carla”, lungo lo storico Sentiero del Viandante, dove già lo scorso anno aveva esposto le sue sculture in legno Giorgio Panizza.

Lella Ferrari, Bruna Conca e Marta Motta i nomi delle artiste locali che daranno forma con le loro opere all’esposizione “Lierna e le bellezze del suo territorio”. L’inaugurazione è prevista sabato 7 dicembre alle ore 14.30 dove ci sarà anche un caffè di benvenuto. Le successive aperture della mostra saranno l’8-14-15-21-22-28-29 dicembre e 4-5-6 gennaio sempre dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Entrata libera.