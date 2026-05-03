Lierna, inaugurata la mostra fotografica di Alberto Locatelli dedicata all’acqua

L’esposizione è stata inaugurata sabato 2 maggio nella cantina in pietra dell’Attilio a Sornico

Sarà visitabile fino al 24 maggio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18

LIERNA – È stata inaugurata ieri, sabato, a Lierna la mostra fotografica “L’Acqua – Un bene prezioso patrimonio dell’umanità”, esposizione tematica firmata da Alberto Locatelli e ospitata nella suggestiva cornice della Corte della Carla, in frazione Sornico.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Lierna e la collaborazione degli Alpini, propone un percorso attraverso immagini dedicate all’acqua e al suo valore universale, richiamato già nel titolo della mostra.

L’esposizione è stata allestita nella cantina in pietra dell’Attilio, all’interno della Casa Vacanza La Corte della Carla, e resterà visitabile fino al 24 maggio 2026. Le aperture al pubblico sono previste il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.

Il taglio del nastro si è svolto nel pomeriggio di ieri, alle 14.30, seguito da un coffee break inaugurale. La mostra raccoglie gli scatti di Alberto Locatelli in un percorso fotografico che mette al centro l’acqua come “bene prezioso patrimonio dell’umanità”, offrendo al tempo stesso l’occasione di valorizzare uno degli angoli più caratteristici della frazione di Sornico.