Lierna. Prosegue il Lake Como Walking Festival

Un viaggio tra cinema e arte a Lierna, sulle tracce di Giannino Castiglioni e Hitchcock

Appuntamento a domenica 30 marzo alle 14:30

LIERNA – Prosegue la quarta edizione del Lake Como Walking Festival, un progetto di rete promosso da Sentiero dei Sogni in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta. Quest’anno, l’evento è dedicato a “I laghi del cinema”, in occasione del 130° anniversario dell’invenzione del cinematografo da parte dei fratelli Lumière e del centenario del primo film a portare il Lago di Como nel circuito del grande cinema internazionale: “The Pleasure Garden”, con cui Alfred Hitchcock esordì alla regia, dando inizio a un legame con il territorio lariano che sarebbe durato per mezzo secolo.

Dopo il tutto esaurito (130 iscritti) del primo percorso ‘”Volta e il cinema a Como”, svolto domenica 23 marzo, la prossima passeggiata si terrà domenica 30 marzo sul ramo manzoniano del Lario. Qui avrà inizio la serie di tre passeggiate creative sostenute dalla Provincia di Lecco, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di alcune gemme del Lecco Heritage – Sistema Museale della provincia di Lecco, esplorando anche il contesto paesaggistico e culturale che le circonda.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 presso la Casa delle Associazioni, in via Giovanni XIII 34 a Lierna. Si percorreranno circa 2,5 km, principalmente su strade urbane asfaltate, in pietra e acciottolate, con un breve tratto sulla spiaggia.

Il percorso collegherà luoghi legati alla vita e alle opere dello scultore Giannino Castiglioni (1884-1971), autore di uno dei portali del Duomo di Milano, che scelse Lierna come sua residenza, a importanti location cinematografiche. In particolare, si visiterà Villa Aurelia, set principale del film Come due coccodrilli (1994) di Giacomo Campiotti, e la località Castello, con la celebre Riva Bianca, dove furono girate scene de I promessi sposi, sia per il film di Camerini del 1941 che per la versione televisiva del 1967.

Per l’occasione, saranno aperti alcuni spazi che ospitano ed espongono i gessi delle opere di Castiglioni, donati dalla sua famiglia al Comune, tra cui il Municipio e il futuro museo diffuso. La passeggiata si concluderà verso le 17:30 con la lettura dell’Addio ai monti di Alessandro Manzoni, sulla spiaggia dove furono girate le scene più iconiche de I Promessi Sposi, sia nella versione cinematografica che in quella televisiva.

Gli interventi includono i saluti iniziali del sindaco di Lierna, Simonetta Costantini, seguiti dalla narrazione in cammino di Pietro Berra, giornalista e presidente di Sentiero dei Sogni. Le letture saranno a cura di Ramona Rossi. Interverranno anche i responsabili dell’Associazione culturale Giannino Castiglioni. Ospite speciale sarà Gaetano Orazio, artista e poeta, che ha tratto ispirazione dai paesaggi di Lierna per una serie di sue opere.

Le passeggiate sono gratuite, ad eccezione di eventuali costi per biglietti di musei e trasporti. Le iscrizioni saranno aperte online circa tre settimane prima di ciascun evento. Per rimanere aggiornati è possibile visitare il sito www.sentierodeisogni.it/eventi e di seguire la pagina Facebook di Sentiero dei Sogni.

Le passeggiate, per garantire sicurezza e una migliore fruibilità, sono previste per un numero di partecipanti che va da un minimo di 70 a un massimo di 150, in base alla tipologia di percorso.

Fin dalla sua prima edizione, il Lake Como Walking Festival ha riscosso un notevole successo, tanto che i posti tendono a esaurirsi rapidamente. Per gli interessati è consigliato di controllare il link per le iscrizioni nei giorni precedenti l’evento, poiché capita che alcune persone rinuncino all’ultimo momento, rendendo disponibili nuovi posti.

L’evento si terrà a Lierna domenica 30 marzo alle ore 14:30 con la collaborazione del Comune di Lierna e dell’associazione Giannino Castiglioni.