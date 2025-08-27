Lierna protagonista su La7.it con “L’Italia più bella che c’è”

Un viaggio tra natura, storia e sapori

Il programma andrà in onda domenica 31 agosto a partire dalle 14:30

LIERNA – Lierna sarà protagonista su La7.it nel programma “L’Italia più bella che c’è”, condotto da Stefano Bini. Il format, in onda ogni domenica dalle 14:30, esplora i luoghi più affascinanti e autentici d’Italia, e questa volta farà tappa in provincia di Lecco, con un’attenzione particolare proprio su Lierna.

La puntata si aprirà lungo il suggestivo Sentiero del Viandante, per poi addentrarsi nel cuore del centro storico, tra scorci pittoreschi e architetture ricche di storia. Non mancheranno aneddoti e curiosità sulle tradizioni locali legate alla pesca dell’agone e della trota, con un’immersione nei sapori del territorio: dai missoltini al celebre risotto con filetti di pesce persico.

A guidare il racconto sarà la passione autentica di Stefano Bini, giornalista e ristoratore, che unisce l’amore per la cucina, ereditato dalla famiglia, a una naturale curiosità per i tesori nascosti d’Italia. Il suo è un invito al viaggio attraverso profumi, colori e sapori che raccontano l’anima più vera delle nostre comunità.

La puntata sarà visibile anche in streaming su www.la7.it.