L’omaggio di Lierna allo scultore e architetto Giannino Castiglioni

Alcune delle sue opere restaurate saranno esposte venerdì al primo piano del municipio

LECCO – L’Amministrazione comunale di Lierna ha organizzato un’iniziativa in programma questo venerdì alle 11 di fronte al municipio, per omaggiare, con un Annullo filatelico speciale il famoso Scultore, pittore, medaglista, architetto Giannino Castiglioni nel suo 50° anniversario della morte.

Per l’occasione sarà possibile visionare al primo piano del municipio alcune opere restaurate del maestro. “Lierna – spiega il sindaco Silvano Stefanoni – è particolarmente legata a Giannino Castiglioni, che ha vissuto per molti anni in paese, lasciando opere pregevoli come la fontana della Val Onedo in piazza IV Novembre, il Cimitero, il Municipio e la Scuola dell’Infanzia.

Di Giannino Castiglioni va menzionato sicuramente anche il monumento dei caduti di Lecco, la porta di Sant’Ambrogio del Duomo di Milano, I medaglioni raffiguranti il Lavoro, il Commercio, la Scienza e l’Agricoltura della milanese Stazione Centrale, la Tomba di Papa Pio XI nelle Grotte Vaticane. A questi possiamo citare a Livello internazionale Il Crocifisso di Our Lady of Seven Sorrows Church Dolgellau ( Galles) e le Sculture del Palazzo del Parlamento di Montevideo.

Simonetta Costantini Vice Sindaco e assessore istruzione e cultura e Giovanni Pensa Consigliere delegato ai rapporti con le associazioni aggiungono: “Non potevamo non celebrare una data così importante per Lierna. Noi, come Amministrazione, stiamo mettendo in campo molte azioni, per raggiungere un importante obbiettivo: la Realizzazione di una gipsoteca, dedicata all’esposizione dei gessi di questo artista, per una maggiore valorizzazione e fruibilità. Infatti, adesso purtroppo è possibile solo vedere alcune delle opere restaurate presso il municipio e la casa delle associazioni”.

“Con questo annullo filatelico e cartolina – aggiungono – vogliamo far conoscere ancora di più il nostro famoso concittadino. Un grazie particolare vogliamo esprimere anche all’Associazione Giannino Castiglioni, che con la partecipazione a bandi per il recupero del patrimonio artistico e con l’organizzazione di tour delle opere diCastiglioni contribuisce a dare più visibilità e maggiori pregi culturali alla nostra sempre più appetibile Lierna.”