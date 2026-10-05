Mandello, al Teatro San Lorenzo “Il Muro di Alda”: un omaggio ad Alda Merini

Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro San Lorenzo lo spettacolo dedicato alla poetessa milanese

Paolo D’Anna racconta il suo incontro con Alda Merini, avvenuto a Milano tre anni prima della scomparsa della poetessa

MANDELLO – La storia della poetessa milanese raccontata da Paolo D’Anna, autore e regista teatrale, attraverso il ricordo del loro incontro avvenuto nella casa ai Navigli

Un incontro, un ricordo e la storia di una delle voci più importanti della poesia italiana. È “Il Muro di Alda”, lo spettacolo scritto e raccontato da Paolo D’Anna, scrittore, autore e regista teatrale, dedicato ad Alda Merini.

Lo spettacolo arriva a Mandello del Lario venerdì 9 ottobre, alle ore 21, al Teatro San Lorenzo, con ingresso a offerta libera. L’appuntamento rientra nel tour teatrale 2026/27 “Le Mie Storie a Teatro”.

Al centro del racconto c’è l’incontro tra Paolo D’Anna e Alda Merini, avvenuto a Milano, nella casa della poetessa ai Navigli, tre anni prima della sua scomparsa. Un incontro personale che diventa il punto di partenza per ripercorrerne la vicenda umana e artistica.

“Il Muro di Alda” racconta infatti la vita di una donna che ha attraversato momenti difficili della propria esistenza, compresa l’esperienza del manicomio, senza rinunciare alla possibilità di riscatto e di rinascita. Al centro resta la sua capacità di trasformare l’esperienza in poesia e di raccontare, attraverso i versi, l’amore, la bellezza e la passione.

L’idea dello spettacolo, come spiegato nella presentazione, è quella di proporre non soltanto una rappresentazione teatrale, ma un racconto diretto e personale sugli artisti e sui personaggi incontrati da D’Anna nel suo percorso.

A sintetizzare lo spirito del lavoro è anche la testimonianza del giornalista Paolo Mario Buttiglieri, che descrive lo spettacolo come un’esperienza capace di lasciare una traccia negli spettatori: “Più che uno spettacolo quello che l’autore propone è un racconto sincero, appassionato e reale, su se stessi e su artisti e personaggi del mondo del teatro e della cultura che ha incontrato sul suo straordinario percorso artistico”.

Il racconto di D’Anna punta quindi sul rapporto umano con la poetessa, restituendo al pubblico il ricordo di quell’incontro e la figura di Alda Merini, attraverso la sua storia e la sua poesia.

L’appuntamento è promosso con la collaborazione del Circolo APS Oratori Mandello LC058 e di NOI Associazione.

Sul manifesto dello spettacolo campeggia una frase attribuita ad Alda Merini: “E se diventi farfalla, nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali”.