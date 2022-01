Mandello. Annullato lo spettacolo teatrale “Il gatto con gli stivali”

In programma il 6 gennaio era inserito nella rassegna “Si torna in scena!”

Appena possibile verrà diffuso un comunicato e segnalato su tutti i social il nuovo appuntamento

MANDELLO – In considerazione della situazione critica dovuta al dilagare della pandemia e del passaggio della Lombardia in zona gialla, il comune e la Proloco di Mandello, in accordo con la Compagnia hanno deciso di rinviare lo spettacolo Il gatto con gli stivali, produzione Campsirago Residenza previsto per giovedì 6 gennaio alle ore 17 presso il Teatro Fabrizio de André.

“La scelta di rimandare a momento più idoneo è stata presa a favore della Compagnia stessa e del pubblico per poter offrire al maggior numero di spettatori possibile uno spettacolo che sta riscuotendo grande accoglienza di pubblico e critica. Appena possibile verrà diffuso un comunicato e segnalato su tutti i social il nuovo appuntamento”.