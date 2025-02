Mandello celebra la Giornata della Donna con eventi e riflessioni su diritti e conquiste

Un mese di eventi

MANDELLO DEL LARIO – L’8 marzo è la giornata che celebra le storiche battaglie e le conquiste delle donne in termini di diritti, un’occasione per riflettere su quanto ancora resta da fare per combattere le discriminazioni politiche e sociali. Ogni anno, questa data ricorda i progressi ottenuti dalle donne in ogni epoca e angolo del mondo.

La prima Giornata Nazionale della Donna fu celebrata il 28 febbraio 1909 negli Stati Uniti, per commemorare lo sciopero di migliaia di camiciaie newyorchesi che lottavano per migliori condizioni di lavoro. L’anno successivo, la ricorrenza venne adottata anche in Europa, dove si decise di istituire la Giornata Internazionale della Donna, con l’obiettivo di promuovere i diritti femminili e sostenere la campagna per il suffragio universale.

In Italia, la prima Giornata Internazionale della Donna fu celebrata il 12 marzo 1922. Nel 1946, fu scelta la mimosa come simbolo ufficiale della ricorrenza, poiché fiorisce proprio in questo periodo.

Per celebrare questa ricorrenza, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Mandello del Lario, Doriana Pachera, ha organizzato una serie di eventi che si terranno nel corso del mese di marzo. Per prima cosa, sarà distribuita ai commercianti una locandina che presenta ritratti di donne lettrici realizzati da pittori e pittrici.

Questa iniziativa farà parte del concorso “Ad ogni ritratto il suo/a autore/autrice”, che prevede di identificare i pittori o le pittrici dei ritratti presenti nella locandina. La scheda del concorso è disponibile per il download sul sito https://www.comune.mandello.lc.it/crpY2 o può essere ritirata presso gli esercizi pubblici aderenti all’iniziativa nel Comune di Mandello del Lario.

Una volta compilate, le schede dovranno essere depositate nella cassetta situata accanto alla Biblioteca Comunale entro le ore 12 di venerdì 28 marzo. Lo stesso giorno, al termine dell’evento “Eileen: musiche e parole al femminile”, verranno estratti tre vincitori, ai quali sarà assegnato un omaggio floreale.

Sulla locandina, oltre agli autoritratti, è riportata una citazione di Rita Levi Montalcini: “Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, portando due pesi: quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società”.

Il primo evento in programma si terrà venerdì 28 febbraio alle ore 21 al Teatro De André, con lo spettacolo teatrale “L’assaggiatrice di Hitler” (biglietto 25 euro), tratto dal libro di Rossella Postorino, Le assaggiatrici.

Il 6 marzo alle ore 18:30, presso la Sala Civica, si terrà l’inaugurazione della mostra curata dall’ACML Mandello, intitolata Donne: compiti al femminile nella nostra comunità. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 16 marzo. Il 7 marzo, sempre presso la Sala Civica, alle ore 21, il prof. Gian Luigi Daccò terrà una conferenza sulle streghe, ispirata al suo libro La donna del gioco, alcune pagine del quale saranno lette dal prof. Gianfranco Scotti.

Nei giorni 8, 9 e 10 marzo, alle ore 21, la Pro Loco presenterà il film Simone Veil (biglietto ridotto a 3 euro per gli studenti della scuola secondaria A. Volta). “To Shine” è il concerto che si terrà alle ore 17 del 9 marzo al Teatro De André (ingresso libero), con l’esibizione di allievi e insegnanti della PRS, insieme a ospiti speciali, in un programma che celebra la figura femminile attraverso brani di donne e non solo. Durante l’evento, saranno anche esposti ritratti di donne che hanno contribuito al prestigio dell’Italia, realizzati dall’artista Leo Catalano, conosciuto con il nome d’arte Leo_p1ctures.

Nei giorni 7, 10 e 11, il Gruppo Favolare terrà letture sulla parità dei diritti nelle classi quarte e quinte della Scuola Primaria Pertini e dell’Istituto Santa Giovanna Antida. Il 12 marzo, alle 21 in Sala Civica, si terrà un incontro dedicato al benessere e alla salute, con la partecipazione della psicologa e psicoterapeuta Dr.ssa Annalia Rossi, della ginecologa Dr.ssa Elisa Matarazzo, del bioarchitetto e istruttore Csen CONI di ginnastica posturale Dr. Gigi Bellaria, e dello specialista in Scienze dell’Alimentazione e Endocrinologia Sperimentale Dott. Marco Missaglia. Il titolo dell’incontro sarà Benessere al femminile: dalla psicologia allo stile di vita.

Il 14 marzo, l’appuntamento sarà alla sede della Lega Navale di Mandello, dove Gianni Menicatti, autore del libro Sport lecchese: 100 anni di eventi, personaggi e risultati, presenterà l’evento Lo sport e le donne lecchesi. Durante la serata si discuterà di sport al femminile, con l’intervento di donne e ragazze che hanno raggiunto importanti traguardi nel mondo dello sport.

Sabato 15 marzo, alle 21, al Teatro De André, si terrà il concerto Una donna per amico, un tributo a Lucio Battisti (biglietto 10 euro). Il 20 marzo, in occasione del DanteDì, alle 21, presso la Sala del Consiglio, Elena Ornaghi, studiosa di arte e letteratura, terrà una conferenza dal titolo Le donne di Dante e cantate da Dante attraverso la pittura del suo tempo.

Dal 22 al 30 marzo, presso la galleria d’arte Square Lake Como Art Center, sarà possibile visitare la mostra Falso specchio, un’idea di noi stesse (inaugurazione il 22 alle ore 17:30). Inoltre, mercoledì 26 marzo, alle ore 18:30, la galleria ospiterà la presentazione di tre libri che raccontano storie di donne, scritti da Maddalena Bertelè, Patrizia Esposito e Ferruccia Spandri. Il titolo dell’evento è Storie al femminile.

Il 28 marzo saranno previsti due eventi significativi. Alle 18, presso la Sala del Consiglio, si terrà un incontro commemorativo per ricordare Zaira Spreafico a vent’anni dalla sua morte. Interverranno Carla Andreotti, Domenico Galbiati e Alessia Fumagalli. La serata, dal titolo Zaira, il carisma di una donna, celebrerà il fondamentale contributo di Zaira Spreafico, a cui Mandello deve la sede de La Nostra Famiglia. Alle 21, presso la cantina dell’Enoteca Comini, Linda Spandri offrirà uno spettacolo musicale dal titolo Eileen – Musica e parole al femminile. Al termine dello spettacolo, saranno estratti i vincitori del Concorso “Ad ogni ritratto il suo autore”.

A concludere la rassegna “NON SOLO 8 MARZO” sarà lo spettacolo teatrale Fiori d’acciaio, interpretato da Anna Galiena, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Stefania Micheli. Sei donne si incontrano dal parrucchiere e, tra un taglio e una chiacchiera, si confidano le loro storie di vita.