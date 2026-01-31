Mandello celebra la lettura con l’VIII Festival della Letteratura

Da febbraio a maggio incontri con autori, spettacoli teatrali, laboratori per bambini e conferenze

Dal racconto dello sport olimpico alle storie di viaggio, dall’educazione alimentare ai grandi personaggi della storia e della contemporaneità

MANDELLO – Mandello si prepara a vivere un fine inverno/primavera all’insegna della cultura e della partecipazione. L’Amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’VIII edizione del Festival della Letteratura, una rassegna ormai consolidata che, da febbraio a maggio, proporrà incontri con autori, spettacoli, conferenze e laboratori rivolti a tutte le età.

Il Festival si intreccerà con la stagione teatrale cittadina e con la rassegna “Non solo 8 marzo”, dedicata alla Giornata Internazionale della Donna, ampliando così il raggio d’azione e offrendo un percorso culturale articolato che toccherà temi sociali, educativi, artistici e sportivi. Le sedi coinvolte saranno numerose e diffuse: dalle scuole al Teatro San Lorenzo e al Teatro Fabrizio De Andrè, passando per l’Oratorio del Sacro Cuore, sale civiche e persino gelaterie e ristoranti, in un’idea di cultura che esce dai luoghi tradizionali per incontrare il pubblico nella vita quotidiana.

Febbraio tra Olimpiadi, salute e territorio

Il 5 febbraio in Sala del Consiglio alla vigilia dell’inaugurazione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Gianni Menicatti, da sempre appassionato di storia dello sport, presenterà il suo ultimo libro “Lecco olimpica: la storia e gli atleti del territorio lecchese” dove vengono ricordati i 115 atleti originari del nostro territorio che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, di cui ben 50 sono mandellesi, oltre a coloro che le Olimpiadi le hanno sfiorate come l’atleta Lorenzo Bonicelli, che si collegherà per un’intervista da remoto.

Presso l’I.C.S.A.Volta il 12 febbraio il dott. Marco Missaglia, dietologo, nutrizionista ed endocrinologo, incontrerà gli alunni per parlare di alimentazione sana e corretta, mentre il giorno 18 febbraio alle ore 21 incontrerà i genitori della scuola primaria e secondaria per trattare lo stesso argomento con un taglio diverso. Durante la serata verrà anche suggerito il libro “Gusto e salute, l’ABC per una sana alimentazione”.

Il 19 febbraio , in Sala Civica, il ragno di Lecco Ernesto Garcia ed Eleonora Delnevo, rimasta paraplegica a causa di un incidente, presenteranno rispettivamente “Strada sognando: appunti di viaggio in bicicletta per non ciclisti” e “Without”. Entrambi hanno attraversato la Patagonia: Ernesto in bicicletta, Eleonora in handbike.

Al teatro San Lorenzo il 21 febbraio Paolo D’Anna, poeta, scrittore e regista teatrale, attraverso diverse proiezioni e narrazioni ci farà scoprire la vita e le opere di Caravaggio.

Il 23 febbraio in Sala del Consiglio il professor Scotti e il fotografo Peverelli ci condurranno per mano alla scoperta delle ville liberty presenti a Mandello e non solo.

Infine, “Camminando per Mandello. Tra Storia e Storie” è l’ultimo quaderno che l’Archivio Comunale della Memoria Locale presenterà il 27 febbraio in Sala Civica.

Marzo tra scienza, impegno civile e teatro

Nella sede della neo-associazione Olciolab, il 4 marzo alle ore 20, la scrittrice liernese Barbara Piazza, con il suo libro “Nel cuore di Milano: guida alternativa per viaggiatori sensibili” darà suggerimenti per conoscere angoli segreti di Milano.

Il 6 marzo alle ore 21 in Sala del Consiglio i ricercatori e i direttori della rivista Geologia Insubrica illustreranno il volume “L’Atlante Geologico dei depositi neogenico-quaternari della Provincia di Lecco”, un omaggio all’eredità scientifica del professor Alfredo Bini, artefice principale dell’opera a 10 anni dalla sua scomparsa.

Sempre in Sala del Consiglio il 25 marzo alle ore 21 incontreremo Franca Fossati Bellani, prima donna oncologa dell’Istituto Tumori di Milano che ha creato nel 1967 il reparto di pediatria oncologica. Durante la conferenza presenterà il libro “Curare i bambini è la mia medicina”.

Al Teatro F. De Andrè il 27 marzo alle ore 21 si potrà assistere allo spettacolo teatrale gratuito “Malala”, spettacolo che mette in scena la storia di Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace alla giovanissima età di 17 anni, tratto dal libro “Io sono Malala” di Malala Yousafzai.

Aprile tra viaggi, musica e infanzia

Alla gelateria Costantin l’8 aprile alle 18 Giuseppe Ganelli racconterà il mondo legato al telefilm Happy Days sfogliando il suo libro “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days”.

Un altro evento da non perdere è l’incontro in Sala Civica il 10 aprile con Nicolò Guerrera, sui social Pieroad, il ragazzo che ha fatto il giro del mondo a piedi percorrendo in 5 anni 35.000 km, con un racconto veramente entusiasmante.

Presso il ristorante Il Giardinetto il 13 aprile alle ore 21 Simone Cozzi ci parlerà, attraverso il suo libro “La lista di Socrate”, del delegato Ripamonti amico di Carlo Guzzi, impegnato in un’indagine che lo porta in giro per le vie di Mandello.

Il 18 aprile dalle 10.30 alle 12 verrà riproposta l’esperienza di letture e laboratori per bambini da zero a tre anni, Gocce di storie per piccoli bimbi, presso l’Asilo Nido Riccardo Zelioli.

Al teatro di San Lorenzo, il 17 aprile alle ore 21, il coro Aldeia diretto da Emanuela Milani, ricorderà la scrittrice mandellese Virna Dotti nel giorno del suo compleanno, durante il concerto verranno letti dei brani tratti dai romanzi di Virna.

Maria Teresa Nardi, facilitatrice in libroterapia e specializzata in letteratura per l’infanzia, il 28 aprile alle ore 21 incontrerà in Sala Civica genitori ed educatori di bimbi da 0 a 6 anni e, attraverso il suo libro in uscita a marzo, “Coltivare l’infanzia”, darà suggerimenti su come accogliere inciampi ed errori dei propri figli e considerarli opportunità di apprendimento anziché problemi da eliminare.

Per finire, il 9 maggio in Piazza Leonardo da Vinci non mancherà il consueto appuntamento con Letterariamente e il Festival del libro per ragazzi, con laboratori e giochi per bambini e ragazzi, e presso il Teatro F. De Andrè lo stesso giorno alle ore 10.30 si terrà la premiazione del Concorso Poesia Riccardo Zelioli.

Saranno inoltre previsti incontri con gli autori Silvia Colombo, Adriana Lafranconi ed Alberto Magatti, i cui libri sono ancora in via di pubblicazione. La data e il luogo delle loro presentazioni verranno resi noti appena disponibili.

Un Festival che guarda al lago e alla comunità

“È un Festival dedicato al nostro lago – sottolinea l’assessore alla Cultura Doriana Pachera –: molti libri parlano infatti di persone e luoghi vicini a noi, compresa Mandello, senza dimenticare il valore degli autori locali”.

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune, con la collaborazione di associazioni e realtà del territorio, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti culturali più importanti della stagione, capace di unire divulgazione, intrattenimento e identità locale.

