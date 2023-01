Mandello. Cineforum al De André: il 19 gennaio riparte la rassegna

Ogni giovedì alle 21 trasmesso un nuovo titolo in teatro

Si parte con ‘Avatar – La via dell’acqua’. Definita la programmazione fino al 6 aprile

MANDELLO – Prosegue con il nuovo anno la rassegna cinematografica invernale al Teatro Fabrizio De André a Mandello, organizzata e gestita dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ogni giovedì alle ore 21.00, a partire dal 19 gennaio, trasmesse pellicole che metteranno in scena le novità in uscita sul grande schermo.

Di seguito la programmazione dal 19 gennaio fino al 6 aprile:

19/01/2023 Avatar – La via dell’acqua;

26/01/2023 Il Grande Giorno;

02/02/2023 Le otto montagne;

09/02/2023 La Signora Harris va a Parigi;

16/02/2023 Chiara;

23/02/2023 The Fabelmans;

02/03/2023 Si, Chef! – La Brigade;

09/03/2023 The Plane;

16/03/2023 Profeti;

23/03/2023 Vicini di casa,

30/03/2023 Killers of the Flower Moon;

06/04/2023 Tramite Amicizia