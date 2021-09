Mandello del Lario. Cinema del giovedì sera: tutti i titoli della rassegna

A Mandello la rassegna cinematografica del giovedì sera

Dal 30 settembre 12 film al cinema F. De André

MANDELLO DEL LARIO – Avrà inizio il 30 settembre presso il Cinema F. de André di Mandello del Lario la Rassegna Cinematografica del giovedì sera.

Tutte le proiezioni, digitale sul nuovo maxi schermo, inizieranno alle 21 l’ingresso sarà consentito solo con esibizione del Green Pass valido ad massimo 199 persone (50%rispetto al numero di posti a sedere). Sarà inoltre garantito il distanziamento tra le persone.

Prevendite abbonamenti saranno disponibili presso la ProLoco di Mandello: tutti i Martedì dalle 21:00 alle 22:30 e Venerdì dalle 15:30 alle 18:00.

E’ possibile acquistare la tessera abbonamento anche la sera dei primi due spettacoli (giovedì 30/09 o 07/10) presso la biglietteria del cinema.

Costo Abbonamento per Soci ProLoco €35,00, NON soci €40,00. Ingresso singolo spettacolo €6,00.

Gli spettacoli

30/09/21 – UNO DI NOI

07/10/21 – COMEDIANS

14/10/21 – OLD

21/10/21 – VOLAMI VIA

28/10/21 – OCCHI BLU

04/11/21 – COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO

11/11/21 – IL CATTIVO POETA

18/11/21 – PENGUIN BLOOM

25/11/21 – BOYS

02/12/21 – FALLING – STORIA DI UN PADRE

09/12/21 – IL COLLEZIONISTA DI CARTE

16/12/21 – LA RAGAZZA DI STILLWATER

Per tutti gli aggiornamenti e le trame dei film è possibile visitare www.cineteatromandello.it