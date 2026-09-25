Mandello. Giochi in scatola da scambiare e regalare: torna il mercatino del riuso

Il primo appuntamento dopo la pausa estiva è sabato 26 settembre dalle 15 alle 17 all’Atelier Creativo della scuola A. Volta

Si potranno portare o prendere gratuitamente giochi da tavolo, costruzioni, carte, videogiochi e console

MANDELLO DEL LARIO – Giochi in scatola ormai troppo conosciuti, costruzioni, carte o videogiochi che non vengono più utilizzati possono tornare a circolare invece di rimanere in ripostigli, cantine e garage. Dopo la pausa estiva torna a Mandello “Scambio Giochi: ri-usare è un modo per non sprecare”, l’iniziativa promossa dal Comune di Mandello del Lario insieme all’Ordine della Civetta, gruppo di appassionati di giochi in scatola.

Il primo appuntamento autunnale è in programma sabato 26 settembre, dalle 15 alle 17, all’Atelier Creativo della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Volta, in via Risorgimento 31. Il mercatino del riuso dedicato ai giochi da tavolo viene proposto l’ultimo sabato di ogni mese.

Alla base c’è la logica del riuso: chi partecipa può scambiare un gioco che non utilizza più, lasciarlo gratuitamente a disposizione degli altri oppure prenderne uno tra quelli presenti. E lo scambio non esaurisce il pomeriggio, perché negli stessi orari sarà possibile anche fermarsi a giocare.

La raccolta comprende giochi in scatola e di società completi di istruzioni, album e figurine, carte da gioco o da collezione, Lego e costruzioni, videogiochi e console, oltre a giochi per neonati elettronici, in legno o in plastica. Restano esclusi bambole, peluche, libri, fumetti e tutti i giochi non funzionanti o incompleti.

Un modo, dunque, per evitare sprechi ma anche per creare un’occasione di incontro attorno al gioco. È su questo doppio valore che pone l’accento l’assessore alla Cultura Doriana Pachera: “L’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario vi aspetta numerosi a questa iniziativa che unisce l’attività ludica alla socialità ed al riuso”.