Mandello. Giornate Europee dei Mulini a spasso lungo la roggia

Itinerario didattico-turistico scoprendo ruote idrauliche, lavatoi e mulini

Due giorni, sabato e domenica, sulle tracce di una Mandello passata, ma che vuole continuare a vivere nella memoria dei cittadini

MANDELLO – Per il secondo anno l’Archivio Comunale della Memoria Locale di Mandello in accordo con la famiglia Andreoli, l’ICS ‘A. Volta’ e l’Amministrazione Comunale, organizza alcune iniziative per promuovere l’itinerario didattico-turistico ‘A piedi lungo la roggia’, in occasione delle Giornate Europee dei Mulini di sabato 21 e domenica 22 maggio.

Si tratta di un percorso urbano adatto anche alle famiglie da svolgersi in autonomia, seguendo le indicazioni dei vari infopoint e il tracciato appositamente segnato dai volontari lungo le vie.

Il programma per entrambe le date, dalle ore 16.00 alle 22.00 sabato e dalle ore 16.00 alle 19.00 domenica, sarà il seguente:

Partenza dal giardino della ruota (tra Via Dante e Via C. Battisti): infopoint dell’ACML (Archivio Comunale della Memoria Locale), esposizione dei pannelli sul progetto dell’Ecomuseo, visione della ruota idraulica funzionante del tipo per di sopra, ritiro del gioco a quiz per bambini (già inserito nei libretti per famiglie del Sistema Museale della Provincia di Lecco);

Arrivo al lavatoio di Molina (Piazza IV Novenbre): infopoint a cura degli alunni ciceroni che daranno informazioni generali sulla storia e sull'importanza della roggia Valmeria; possibilità di vedere l'apertura di una chiusa (a cura di volontari ACML);

Sosta al Mulino Ripamonti (Via Parini 1): infopoint dell'ACML, esposizione di modellini e di pannelli esplicativi, video sulla roggia, materiale informativo del Sistema Museale della Provincia di Lecco; consegna del gioco a quiz compilato e ritiro del premio da parte di chi l'ha compilato esattamente. Visita guidata al restaurato Mulino Ripamonti a cura dei proprietari, visione della ruota idraulica funzionante del tipo per di sotto;

Percorso Molina – Palanzo (Via Parini / Via A. Carcano) con sosta al lavatoio sull'angolo tra le due vie, restaurato grazie all'interessamento dell'ACML, e visione di cartelli esplicativi delle attività che qui si svolgevano lungo la roggia

Il percorso della roggia è inserito negli itinerari del Sistema museale della provincia di Lecco, mentre le Giornate Europee dei Mulini sono promosse da AIAMS Associazione Italiana Amici Mulini Storici.

“Ringraziamo l’ICS A.Volta e i ragazzi che hanno aderito, la Famiglia Andreoli per il supporto e il Comune di Mandello Lario per il patrocinio”, commentano dall’Archivio.