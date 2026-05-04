Mandello, gran finale di stagione con Dario Ballantini al Teatro De André

Venerdì 8 maggio in scena “Lo spettacolo di Ballantini. Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”

Ripercorsi 40 anni di carriera tra imitazioni iconiche, musica e retroscena inediti

MANDELLO – Sarà un finale di stagione all’insegna del grande spettacolo quello in programma venerdì 8 maggio alle ore 21.00 al Teatro Fabrizio de André di Mandello del Lario, dove andrà in scena “Lo spettacolo di Ballantini. Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”, ultimo imperdibile appuntamento della rassegna teatrale.

Sul palco, Dario Ballantini porterà una selezione delle trasformazioni più iconiche della sua lunga carriera, offrendo al pubblico un viaggio tra teatro, televisione e musica che mette in luce il suo straordinario talento di trasformista, attore e narratore.

Lo spettacolo propone dieci autentici “cavalli di battaglia”, molti dei quali arricchiti da episodi curiosi e inediti mai visti in televisione, con una particolare attenzione al mondo della musica. Ogni personaggio diventa l’occasione per raccontare i retroscena degli incontri tra imitatore e imitato, con uno sguardo ironico sulle conseguenze – spesso tragicomiche – di una carriera vissuta nei panni degli altri.

Un percorso che attraversa anche la televisione, con il riferimento alla storica presenza di Ballantini a Striscia la Notizia, che ne ha consolidato la popolarità presso il grande pubblico.

Accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini, suo partner artistico anche nei progetti Ballantini & Petrolini, e supportato da materiali video, lo spettacolo assume la forma di un vero e proprio concerto con più ospiti.

Sul palco prenderanno vita celebri personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero, oltre all’indimenticabile Valentino, icona comica amatissima dal pubblico.

La regia e il disegno luci sono firmati da Massimo Licinio, già collaboratore di Ballantini in spettacoli come Da Balla a Dalla e Ballantini & Petrolini. I costumi sono curati da Nadia Macchi insieme allo stesso Dario Ballantini, contribuendo a rendere ogni trasformazione ancora più credibile e coinvolgente.

Il risultato è uno spettacolo completo, capace di unire concerto, racconto autobiografico e grande interpretazione teatrale, offrendo una serata di alto livello artistico.

Informazioni utili

Lo spettacolo, della durata di 100 minuti, si terrà presso il Teatro Fabrizio De André, in via Leonardo Da Vinci – 23826 Mandello del Lario (LC).

I biglietti per gli spettacoli teatrali hanno un costo di 25,00 euro + 1,50 euro di prevendita e possono essere acquistati:

online tramite il link dedicato

presso l’Ufficio Cultura in via Manzoni 44/3, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo cultura@mandellolario.it o il numero 347 6237841.