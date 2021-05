Oggi il “mercoledì letterario” del Festival della Letteratura di Mandello

Sabato invece si va per boschi con “Alberi Maestri” di Campsirago Residenza

MANDELLO – E’ ormai concluso il primo fine settimana che ha lanciato la terza edizione del Festival della Letteratura di Mandello e ora si riparte con gli incontri settimanali con gli autori.

Mercoledì 26 maggio alle ore 18.30 atmosfera noir con Simone Cozzi che presenterà “Il buio è prossimo, echi di guerra per il Delegato Ripamonti “ , romanzo ambientato a Mandello del Lario, Panda Edizioni.

Torna quindi, il funzionario di Polizia Vittorio Ripamonti, il personaggio creato da Cozzi già incontrato ne “Lo spazio torbido” e a cui l’autore pare essersi “affezionato”

“Ripamonti è, a ben vedere, uno strumento che ho usato per esplorare me stesso”- dice infatti lo scrittore – “Posso dire che la fonte di ispirazione per delineare il personaggio del Delegato è la mia stessa natura. Più scrivo di Ripamonti, più comprendo me stesso. Un circolo virtuoso, direi.”

L’incontro, condotto dal giornalista Saul Stucchi, si terrà presso l’Enoteca Comini, che, come, altri esercenti di Mandello, collabora con il festival ospitando gli eventi nella casa padronale del 1700 con i vini selezionati passione della famiglia da ben tre generazioni.

“Alberi Maestri” e il teatro esperienziale

Si andrà invece per boschi sabato 29 maggio con “Alberi Maestri”,(Pleaidi, Campsirago Residenza), performance esperienzale itinerante alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante attraverso il sentiero che porta da Rongio a Sonvico.

Guidato da un performer, in scena Michele Losi, Liliana Benini, Sofia Bolognini, Noemi Bresciani, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale della straordinaria comunità delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del pianeta che, come grandi giganti, assistono al passaggio delle generazioni, alla precessione degli equinozi, alle ere glaciali, così come al movimento di un piccolo insetto sulla loro corteccia. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.

Le partenze sono previste alle 8.30, 8.45,9.00 e nel pomeriggio alle 15.00, 15.25, 15.30 per massimo 23 spettatori con prenotazione obbligatoria su www.visitmandello.it

Ci sarà anche Franco Arminio che, in assoluta anteprima regalerà al festival “poesie e frammenti inediti che toglierò dallo zaino che porto sempre con me”. Attraverserà i luoghi di Mandello partecipando alla performance e dialogherà con Michele Losi, regista della perfomance.

Seguitissimo in televisione, sui giornali, sui social ( 300.000 follower) agli incontri con il pubblico fa numeri da rockstar, ma commenta ”Mi fa piacere l’apprezzamento, ma non colma il buco da cui nasce la mia poesia”. Incontri ore 11.15 ore 18.15 Ristorante Al Verde, Sonvico

Prenotazioni obbligatorie su www.visitmandello.it

Info 0341.702318 – 328.986.5630 – cultura@mandellolario.it

