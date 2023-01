Mandello. In partenza gli eventi dedicati agli scrittori emergenti

A promuovere l’iniziativa l’Assessorato alla Cultura di Mandello

Primo scrittore locale a far conoscere la sua opera sarà il liernese Gabriele Sabadini, con ‘Gioventù di pensieri’

MANDELLO – Pronta a spiccare il volo l’iniziativa dedicata agli scrittori locali emergenti, proposta dall’Assessorato Cultura e Istruzione di Mandello, con l’intento di valorizzarli. Grande l’adesione al progetto, che vedrà come primo presentatore della propria opera Gabriele Sabadini, 22enne di Lierna, che mercoledì 25 gennaio farà conoscere al pubblico presente in Biblioteca comunale ‘Gioventù in pensieri’ e la raccolta ‘I poeti di via Margutta’,

Laureatosi in economia e management nel 2022, Sabadini ha la passione di riordinare i propri pensieri in poesie e aforismi. ‘Gioventù in pensieri’ è il suo primo libro, auto-pubblicato, in cui racchiude pensieri che hanno accompagnato la sua adolescenza e si sono accumulati nella forma di piccoli bigliettini di carta riposti alla rinfusa nei cassetti della sua scrivania nel corso degli anni. Durante il periodo della pandemia ha pensato di riprenderli in mano raggruppandoli in una raccolta.

La partecipazione a un concorso con la casa editrice Dantebus lo ha condotto, poi, a prendere parte con le sue poesie alla collana ‘Poeti di Via Margutta. Vol. 84’ con altri 7 autori, distribuito in tutte le principali librerie. Per lui la poesia ‘è un hobby più da cogliere che da compier’”, si ritiene comunque un ragazzo normale a cui piace la musica, lo sport e stare con gli amici.

L’evento sarà a ingresso libero, di seguito la locandina.