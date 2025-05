Mandello. L’evento “Caro Lago” inaugura la rassegna “Alleanze per l’Ambiente”

L’evento si terrà il 17 maggio e consisterà in una giornata di sensibilizzazione

“Abbiamo costruito un programma che unisce il piacere di stare all’aria aperta con l’importanza di prendersi cura del proprio territorio”

MANDELLO – Alleanze per l’Ambiente, la rassegna di eventi promossa e organizzata all’interno di Alleanze Educative, sarà inaugurata da “Caro Lago“, una giornata dedicata alla cura e alla sensibilizzazione del lago e del territorio. Il progetto è stato selezionato e finanziato da Con I Bambini, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Fondo Aiutiamoci, con il supporto dei Giovani Competenti di Living Land nell’ambito del bando per l’organizzazione di eventi.

L’appuntamento è per sabato 17 maggio, a partire dalle ore 9.30, presso la Polisportiva di Mandello del Lario. La giornata, aperta a adulti e bambini, si aprirà con una pulizia delle spiagge e delle rive del lago, realizzato in collaborazione con l’associazione Save the Lake e con i giovani del Pit Stop di Mandello del Lario.

Alle 12.15 è previsto il pranzo comunitario, al prezzo di 7 euro, presso la Polisportiva con tre opzioni di menu. È consigliata l’iscrizione online entro il 15 maggio al seguente form.

Nel pomeriggio, dalle 14.00, si terranno i laboratori artistici e ambientali curati dagli Spazi Educativi del Progetto Alleanze Educative e dai Giovani Competenti, aperti a tutte le età. Sarà inoltre possibile fare un giro in canoa per il quale si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e di portare un cambio.

Durante la giornata saranno presenti anche una mostra curata dai Giovani Competenti e un mercatino degli Spazi Educativi, che sarà possibile sostenere con un contributo libero. In caso di pioggia, l’evento del sarà annullato.

“Questa rassegna è nata con l’intento di sostenere gli Spazi Educativi, che ogni giorno accolgono bambini e ragazzi offrendo loro un luogo dove crescere, imparare e stare insieme. Grazie alla sinergia dei partner di progetto, della rete e all’impegno dei Giovani Competenti, abbiamo costruito un programma che unisce il piacere di stare all’aria aperta con l’importanza di prendersi cura del proprio territorio”, afferma Clara Locatelli, coordinatrice del progetto Alleanze Educative.

Il programma completo della rassegna è consultabile attraverso questa locandina.

Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare t.corti@sineresi.it o consultare il sito.