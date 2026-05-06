Mandello. Libri e giochi all’aria aperta: torna “Yeah!”, il festival dedicato a bambini e ragazzi

Sabato 9 maggio in piazza Leonardo da Vinci una giornata tra editori, laboratori e attività per famiglie

In programma anche la premiazione del concorso di poesia “Riccardo Zelioli” al teatro Fabrizio De André

MANDELLO DEL LARIO – Una giornata dedicata ai libri, alla creatività e al gioco all’aria aperta. Sabato 9 maggio piazza Leonardo da Vinci ospiterà “Yeah! Festival del libro per ragazzi”, iniziativa organizzata dall’associazione Lettelariamente con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario.

Il festival si svolgerà dalle 10 alle 18.30 e proporrà attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie. Nel corso della giornata saranno presenti editori dedicati all’infanzia, ai ragazzi e agli adulti, mentre dalle 10 alle 18 spazio ai “Ludopuzzle eco-giochi”, attività pensate per riscoprire il piacere dello stare insieme all’aria aperta attraverso giochi semplici e divertenti.

Alle 10.30, al teatro comunale Fabrizio De André, è inoltre in programma la premiazione del concorso di poesia “Riccardo Zelioli”. Nel pomeriggio, alle 16, è prevista una merenda aperta a tutti.

L’iniziativa punta a trasformare il centro di Mandello in uno spazio di incontro dedicato alla lettura, alla condivisione e alle attività educative rivolte alle nuove generazioni.