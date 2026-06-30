Mandello. LISZTMania inaugura il Festival di Bellagio e del Lago di Como

Mercoledì 1° luglio alla Fondazione Ercole Carcano il soprano Monika Lukacs e il pianista Alessandro Calcagnile inaugureranno la rassegna

Il programma proporrà musiche di Liszt, Rossini e Bellini con ingresso a offerta libera

MANDELLO DEL LARIO – Un viaggio musicale tra il romanticismo europeo e il grande belcanto italiano aprirà la rassegna “LISZTMania”, inserita nel programma della quindicesima edizione del Festival di Bellagio e del Lago di Como. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 1 luglio alle 20.45 alla Fondazione Ercole Carcano di Mandello del Lario, con ingresso a offerta libera.

Protagonisti della serata saranno il soprano Monika Lukacs e il pianista Alessandro Calcagnile, che accompagneranno il pubblico in un percorso dedicato alle musiche di Franz Liszt, Gioachino Rossini e Vincenzo Bellini. Il concerto sarà ospitato nella villa liberty della Fondazione Ercole Carcano, immersa nel suo parco, scelta come cornice inaugurale della rassegna.

LISZTMania è dedicata alla figura di Franz Liszt, tra i più grandi pianisti e compositori della storia della musica. Attraverso concerti e approfondimenti, la rassegna ripercorre il lascito artistico del musicista ungherese, valorizzandone il repertorio e il dialogo con gli autori che lo hanno ispirato o ne hanno raccolto l’eredità, con l’obiettivo di riscoprire anche il fascino dell’ascolto dal vivo.

Il programma proporrà alcune tra le pagine più celebri del repertorio operistico ottocentesco, affiancate a due liriche di Liszt ispirate alla poesia italiana. Saranno eseguite arie tratte da Maometto II e Semiramide di Rossini, oltre a celebri pagine di Bellini da I Capuleti e i Montecchi, Norma, La sonnambula e Beatrice di Tenda.

Monika Lukacs, interprete specializzata nel repertorio belcantistico e romantico, sarà affiancata al pianoforte da Alessandro Calcagnile, direttore d’orchestra e direttore musicale dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, da anni impegnato nell’attività concertistica e nell’accompagnamento di cantanti lirici.