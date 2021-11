Mandello, lunedì “Torneranno i prati” di Olmi al De André

Alle 21 al Cinema De Andre di Mandello il film capolavoro di Ermanno Olmi

La serata conclude le celebrazioni per la festa dell’Unità Nazionale

MANDELLO – E’ in programma per domani, lunedì 15 novembre, la proiezione del film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi.

L’appuntamento è alle ore 21 presso il cine-teatro De Andrè di Mandello a ingresso gratuito e conclude le celebrazioni per la ricorrenza della Festa dell’Unità Nazionale.

“Al cinema la guerra può essere raccontata in due modi. Un modo è quello di mostrare un contesto e poi di concentrarsi sui fatti. Un secondo modo è quello di raccontare situazioni – commenta l’assessore comunale Doriana Pachera – Torneranno i prati, ultimo film di Ermanno Olmi appartiene a questa seconda categoria. E’ un film scritto in minuscolo e fa uso di quella semplicità che ha reso i film di Olmi dei capolavori. La situazione che racconta dura il tempo di una mezza giornata”.

“Il titolo ‘Torneranno i prati’ non ha un significato consolatorio bensì amaro- conclude l’assessore – allude all’ipocrisia della storia riguardo alle migliaia e migliaia di vittime sepolte sotto la neve durante la Grande Guerra di cui tutti saranno pronti a dimenticare al primo apparire dell’erba cioè in tempo di pace. Nel finale un soldato dice: ‘Di quel che c’è stato qui non si vedrà più niente, e quello che abbiamo patito non sembrerà più vero’. Torneranno i prati è un film che agli uomini, chiede due cose: di non dimenticare e di cambiare”.