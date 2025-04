Mandello. Monsignor Bruno Fasani ospite d’eccezione al VII Festival della Letteratura

Un’intervista per celebrare l’80° anniversario della Festa della Liberazione

Fasani presenterà il suo ultimo romanzo venerdì 25 aprile alle 17, presso la Sala del Consiglio

MANDELLO DEL LARIO – Il VII Festival della Letteratura si avvicina e, come anteprima, accoglie un ospite d’eccezione: monsignor Bruno Fasani, il cui intervento si inserisce nelle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Liberazione.

Nato nel 1947 in provincia di Verona, dopo la maturità svolge il servizio militare come alpino. Nel 1974 viene ordinato sacerdote e inizia il suo ministero in alcune delle parrocchie più popolose della provincia veronese. A partire dagli anni ’80, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche e televisive della provincia di Verona.

Nel 1988, viene chiamato a dirigere il settimanale diocesano “Verona Fedele”, inizialmente come vicedirettore (dal 1991) e, successivamente, dal 1993 fino a settembre 2006, come direttore. È diventato giornalista professionista nel 1992.

Nel 1995, viene eletto vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC). Attualmente, ricopre il ruolo di Prefetto della Biblioteca Capitolare, la più antica al mondo, ed è Canonico della Cattedrale di Verona. Dal 2019, è anche Presidente della Fondazione Biblioteca Capitolare.

Nel 2021, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha nominato Ufficiale della Repubblica per meriti culturali. Ha ricoperto per dieci anni, fino a luglio 2022, il ruolo di direttore del settimanale nazionale L’Alpino, organo ufficiale dell’A.N.A. Attualmente, dirige il settimanale diocesano La Notizia di Carpi e collabora con diverse altre testate.

È stato membro della Commissione per la Tutela dei Minori presso l’Autorità per le Comunicazioni. Dal 1995, ha avviato una lunga collaborazione con Uno Mattina, partecipando per diversi anni al programma. Ha preso parte anche ad alcune delle trasmissioni televisive più rilevanti, tra cui Maurizio Costanzo Show, Porta a Porta, Domenica In, Buona Domenica, Cominciamo Bene, Mattina in Famiglia, Tatami, La Vita in Diretta, Storie Italiane e molte altre.

Attualmente, collabora con la RAI come opinionista, oltre che con Telepace e Radiopace. Contribuisce a diverse testate giornalistiche, sia locali che nazionali, e ha pubblicato numerosi libri con Piemme, tra cui Il viaggio di Giona e La lama di Amos, Il bene del fare (Lindau Editore), e Il cappello sull’acqua. Il suo ultimo romanzo, Quel prete è da fucilare, è attualmente in distribuzione nelle librerie italiane.

Il romanzo verrà presentato venerdì 25 aprile alle ore 17 nella Sala del Consiglio.

Per informazioni: www.visitmandello.it, www.comune.mandello.lc.it