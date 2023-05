Mandello. Nelle terre del contrabbando con il Festival della Letteratura

Il sotterraneo dell’Enoteca Comini ospiterà i racconti di un’antica pratica illegale, tra lago e montagna

A guidare il pubblico ne ‘Il ducato dei contrabbandieri’ la storica Ronchetti e il prof. Mastalli

MANDELLO – Nei primi del 900 Lanzo Intelvi era il più importante centro turistico montano della Lombardia. Il paesaggio era molto vario, con i laghi di Como e di Lugano, dolci pendii, boschi e pascoli. Era possibile compiere gite in carrozza, c’era anche la funicolare. Sulle rive del lago si affacciavano ville signorile, hotel con centinaia di stanza. I frequentatori erano per lo più ricchi aristocratici. Ma in tutto questo si muovevano anche altre comparse: i contrabbandieri.

Proprio di loro, si parlerà ne ‘Il ducato dei contrabbandieri’, libro di Giuseppe Valesi (1893- 1970) presentato in occasione del Festival della Letteratura di Mandello domani, martedì, alla Cantina Enoteca Comini, a partire dalle ore 18. Mai contesto fu più azzeccato di questo per raccontare la pratica del contrabbando sul lago di Como: a illustrarne le caratteristiche e narrare il volume sarà Franca Ronchetti, scrittrice e storica.

Con lei anche il prof. Mastalli che illustrerà le modalità del contrabbando in Valtellina e nell’Alto Lago. Mastalli è coautore con Stefano Cassinelli di ‘Lungo i sentieri del contrabbando’. A coordinare il confronto Albertina Nessi, già ospite lo scorso anno del Festival in veste di scrittrice con il suo libro ‘L’isola che c’era’, ambientato sempre sul Lago di Como.

Nativo di Castell’Arquato (Piacenza), Valesi nel 1911, appena diciottenne, si arruolò nella Guardia di Finanza divenendo negli anni Trenta comandante di Brigata proprio nella lariana Valle d’Intelvi.

Clamoroso fu il conflitto a fuoco proprio tra Finanza e cento spalloni avvenuto il 21 gennaio 1934, con addirittura la prima pagina della ‘Domenica del Corriere’ dedicata all’episodio disegnata da Achille Beltrame, illustrazione riportata sulla copertina del libro protagonista dell’incontro.