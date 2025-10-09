Mandello. Rassegna “Autunno d’Autore”, Silva Montemurro presenta il suo nuovo romanzo

Venerdì pomeriggio presso l’Enoteca Comini di Mandello

‘Il segreto di Villa Carlotta’ il titolo del nuovo libro

MANDELLO – La libreria Aquilario inaugura la rassegna “Autunno d’Autore” con un appuntamento speciale dedicato alla scrittrice Silvia Montemurro. L’appuntamento è per domani sera, venerdì 10 ottobre, alle ore 18.30 presso l’Enoteca Comini.

L’autrice incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo romanzo “Il segreto di Villa Carlotta”, edito da Giunti Editore. Un libro che intreccia realtà e finzione, raccontando le passioni e i segreti di Carlotta di Prussia, ambientati nella splendida Villa Carlotta, la dimora storica affacciata sul Lago di Como che ancora oggi porta il suo nome.

Il romanzo, ispirato a una storia vera, è il primo volume della saga “Le Ville sul Lago di Como”, un progetto narrativo che celebra il fascino, la storia e le leggende delle dimore più suggestive del territorio lariano.

L’incontro, moderato da Marco Magistretti (Leggermente AssoCultura Confcommercio Lecco), sarà un’occasione per dialogare con la scrittrice, conoscere il dietro le quinte della sua opera e scoprire i luoghi e i personaggi che hanno ispirato la sua penna. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli amanti della letteratura e del Lago di Como.