Mandello. Rassegna teatrale, su il sipario! A ottobre riparte la stagione

Ampia e variegata l’offerta teatrale portata da Comune e Pro Loco

Spettacoli, eventi musicali, fuori rassegna gli ingredienti per godersi ‘Mandello (dal) Vivo’

MANDELLO – E’ autunno, è ora di andare a teatro! Il Comune di Mandello in collaborazione con la Pro Loco, ha programmato la nuova stagione teatrale 2023/24 con compagnie di alto livello e spettacoli dedicati a diversi tipi di pubblico, per accontentare i gusti di tutti. Appuntamenti serali con pièces comiche, monologhi, musical, commedie di autori contemporanei e non solo andranno in scena sul palco del Cinema Teatro De Andrè. Una carrellata di interpretazioni e regie per regalare il piacere di andare a teatro e godersi ‘Mandello (dal) Vivo’. Con un’importante novità: quest’anno all’interno dell’abbonamento saranno inclusi anche tre eventi musicali.

Si comincerà venerdì 20 ottobre con ‘Fellini’ testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerboles. E’ un omaggio a Federico Fellini, uno spettacolo esplosivo in cui il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, immagini ispirate ai disegni di Fellini, il tutto accompagnato dalle musiche di Nino Rota. Sul palco un cast di attori, clown, acrobati, circensi che racconteranno il mondo di un uomo e di un artista unico e indimenticabile.

Venerdì 10 novembre il pubblico si troverà catapultato all’interno di un appartamento dove una coppia ha vissuto i suoi 29 anni di matrimonio. Le dinamiche della vita coniugale vengono presentate in modo esilarante ma verissimo: le immancabili gelosie, i figli con le notti insonni: da piccoli perché non riescono a dormire e da grandi perché vanno alle feste. ‘Come sei bella stasera’ è una commedia che racconta divertendo i tipici problemi di coppia. Gli interpreti sono Gaia De Laurentis e Max Pisu. Quest’ultimo già presente nella stagione teatrale scorsa, protagonista con Nino Formicola della commedia ‘La cena dei cretini’.

Venerdì 1 dicembre saranno sul palco Milena Miconi, Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Adelmo Fabo con una commedia di Diego Ruiz ‘La ciliegina sulla torta’. Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo che rimarranno impressi nella sua memoria per tutta la vita. Uno di questi è la presentazione della fidanzata ai genitori, soprattutto quando l’età di questa non rientra nelle aspettative dei genitori. Una commedia un po’ sfacciata e un po’ piccante sulla famiglia, sui rapporti di coppia e sulle relazioni tra genitori e figli.

Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani saranno le protagoniste con Francesco Scimemi e Beatrice Coppolino di ‘Donne in pericolo’, venerdì 19 gennaio, regia di Enrico Maria Lamanna. Una donna di mezza età dopo un divorzio difficile si fidanza, potrebbe essere una cosa bella ma può però compromettere abitudini, scatenare invidie e anche gelosie. Ed è proprio quello che succede in questa commedia frizzante e irresistibilmente divertente di Wendy MacLeod. Un nuovo spettacolo ricco di ironia, di satira di costume, di parodie, imitazioni, musica ci aspetta.

Sabato 24 febbraio con Giovanni Vernia, autore anche del testo. In ‘Capa freca’ si parlerà di sanità, di odio per i social e di tutte le manie di noi italiani dallo sport ai gusti musicali, ai personaggi più in voga, ogni cosa sarà un pretesto per far ridere.

‘Camera con crimini’ andrà in scena venerdì 22 marzo 2024 di Sam Bobrick e Ron Clarck. E’ un commedia frizzante, briosa e scattante, ricca di colpi di scena e situazioni paradossali con scambi di ruoli: da tradito a carnefice, da amante e vittima…Tutto si svolge nella stessa camera di albergo in tre anni. Arlene è combattuta tra la routine offerta dal marito banale venditore di automobile e la forte passione di Mitchell, dentista belloccio e presuntuoso. Gli interpreti sono: Sergio Sgrilli, già stato a Mandello in coppia con Antonio Cornacchione in ‘Noi siamo voi: votatevi’, Corinna Grandi e Aristide Genovese.

La rassegna si chiuderà il 19 aprile con il varietà umoristico ‘Gli sposi promessi’, testo e regia di Maurizio Colombi, ispirato al romanzo di Alessandro Manzoni (2023 anniversario dei 150 anni della morte): una scanzonata rappresentazione che unisce prosa, danza e musica grazie a 10 performer professionisti. Le fasi salienti del romanzo vengono riprese mettendo in risalto le caratteristiche dei personaggi attraverso canzoni della cultura nazional-popolare di Mina, Loredana Bertè, Queen, Michael Jackoson, Ricchi e poveri, Edoardo Bennato…

Ci sarà spazio anche per gli eventi musicali: sabato 28 ottobre la Merqury Legacy Band porterà sul palco il ‘Tributo ai Queen’, il quale ha riscosso successi in campo nazionale e non solo, sabato 3 febbraio ‘Dove c’è musica’, tributo a Eros Ramazzotti con il sosia ufficiale Gero Carlino. La performance offre le emozioni di un vero live show. ‘La voce delle donne’ è il concerto della Giannissime band, una band tutta al femminile, che sabato 9 marzo presenterà un ricco programma di cover nazionali e internazionali.

Previsti anche dei fuori rassegna a ingresso gratuito, a incorniciare e sottolineare importanti momenti istituzionali:

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate : La Grande Guerra…Eppure si rideva di e con Fabio Fiori (spettacolo teatrale in collaborazione con ANA Mandello). Venerdì 3 novembre;

: di e con (spettacolo teatrale in collaborazione con ANA Mandello). Venerdì 3 novembre; Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne : Malanova di e con Ture Magro venerdì 24 novembre;

: di e con venerdì 24 novembre; Giornata Internazionale della Montagna : 100 anni del CAI Mandello con la partecipazione del Coro Grigna venerdì 11 dicembre;

: con la partecipazione del venerdì 11 dicembre; Scambio degli auguri natalizi, consegna delle civiche benemerenze e delle borse di studio : An Irish Christmas Tale un racconto natalizio in due atti con balli, musiche e canzoni irlandesi. Sabato 23 dicembre;

: un racconto natalizio in due atti con balli, musiche e canzoni irlandesi. Sabato 23 dicembre; Giorno della Memoria : Perlasca ….. scritto e interpretato da Alessandro Albertin martedì 23 gennaio;

: scritto e interpretato da martedì 23 gennaio; E all’interno del Festival della Letteratura : Nell’occhio del labirinto, apologia di Enzo Tortora scritto e diretto da Chicco Dossi, interpretato da Simone Tudda. Venerdì 10 maggio.

Gli abbonamenti possono essere acquistati fino al 10 ottobre 2023 collegandosi al link comune.mandello.lc.it. Il sistema permette di scegliere il posto e pagare tramite carta di credito. Oppure presso Ufficio Cultura – Via Manzoni 44/3 nei giorni lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì dalle ore 17.30 alle ore 21. Pagamento tramite: carta di credito o bancomat, non è possibile il pagamento in contanti.

Per i biglietti singoli invece bisognerà attende l’11 ottobre, sempre collegandosi a comune.mandello.lc.it. Il sistema permette di scegliere il posto e pagare tramite carta di credito; sul pagamento verrà applicato 1 euro per prevendita. Oppure effettuare l’acquisto recandosi all’Ufficio Cultura – Via Manzoni 44/3 nei giorni lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Pagamento tramite carta di credito o bancomat; sul pagamento verrà applicato 1 euro per prevendita. Non è possibile il pagamento in contanti.

Per informazioni: e-mail: cultura@mandellolario.it oppure contattare 0341.702318 – 3479034998 – 3289865630.