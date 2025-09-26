Mandello. Rassegna teatrale: sul palco del De André una comicità che fa riflettere

Sette spettacoli e tre tributi musicali nella nuova stagione “Mandello (dal) Vivo… andiamo a teatro!”

Si comincia il 14 novembre con “Corto Circuito”. Già 177 abbonamenti venduti, si punta ai 200.

MANDELLO – Una stagione teatrale 2025/26 che promette di riportare il pubblico in sala con un cartellone variegato, capace di alternare momenti di comicità a spettacoli più impegnati, senza dimenticare la musica e le celebrazioni civili. Il Comune di Mandello è pronto a rilanciare la rassegna “Mandello (dal) Vivo… andiamo a teatro!” con un programma che partirà il 14 novembre e si concluderà a maggio.

“In questi anni abbiamo sempre cercato di portare attori e spettacoli di livello – ha aperto la conferenza in sala consiliare Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello -. Prima del COVID abbiamo raggiunto risultati importanti, poi dopo il periodo della pandemia pian piano siamo ripartiti con tutte le complicazioni del caso, come il dover riabituarsi a uscire di casa. Per questa stagione abbiamo deciso insieme a Doriana (Pachera, assessore alla Cultura e all’Istruzione), al consigliere Franco Curioni, nostro scouting per quanto riguarda i tributi musicali, e alla direttrice artistica Giovanna De Capitani (nonché ex sindaco di Cernusco Lombardone) di proporre un mix di commedie, alcune più impegnate e altre per alleggerire la quotidianità dei cittadini. Questo per quanto riguarda la stagione teatrale vera e propria, a cui si vanno ad aggiungere tributi musicali ed eventi legati a ricorrenze istituzionali”.

Ha preso poi parola De Capitani: “Sono pochissimi i comuni come Mandello che mantengono e gestiscono in autonomia una sala comunale, il De André è un “fiore all’occhiello” del paese. Con l’Amministrazione comunale ci siamo trovati subito in sinergia nel voler portare una stagione teatrale ricca e leggera, basata sulla comicità, ma in grado di sviluppare negli spettatori delle riflessioni”.

Il sipario si alzerà a metà novembre (il 14) con “Corto Circuito”, uno spettacolo comico che racconta con ironia le contraddizioni della vita di tutti i giorni, affidato a un volto noto nel panorama, Leonardo Manera, che tra i vari programmi ha partecipato a Zelig. Seguirà a il 12 dicembre “Ti amo o qualcosa del genere”, commedia sulle contraddizioni che si possono creare nelle relazioni di amicizia tra uomo e donna che vedrà in scena anche Samuel Peron, noto ballerino del programma “Ballando con le stelle”. Il nuovo anno si aprirà con “Profilo Basso”, atteso il 30 gennaio: protagonista Federico Basso, rivelazione della comicità italiana e conosciuto anche a livello internazionale, già applaudito davanti a 1.800 spettatori al Castello Sforzesco di Milano, che metterà in scena due ore di satira e comicità garbata sulla vita quotidiana.

Il 20 febbraio sarà la volta di Tosca D’Aquino, che porterà sul palco “Cena con sorpresa”, storia di una giovane che intreccia una relazione con l’amico dei genitori, scatenando inevitabili reazioni familiari. A marzo, il 13, toccherà invece ad Amanda Sandrelli e Gigio Alberti con “Vicini di casa”, commedia che esplora i delicati equilibri di coppia, ormai abitudinari, e li mette alla prova con l’arrivo di vicini ingombranti e imprevedibili. In primavera, il 21 aprile, arriverà “Fra’”, lo spettacolo di Giovanni Scifoni dedicato a San Francesco: un ritratto sorprendente, fuori dagli schemi, arricchito da atmosfere medievali e strumenti d’epoca. La chiusura di stagione, l’8 maggio, sarà affidata a Dario Ballantini con “Quarant’anni nei panni degli altri”, viaggio ironico e malinconico nella carriera di uno dei più celebri imitatori italiani, che racconta il peso di una vita vissuta sempre attraverso maschere e personaggi, senza mai impersonare se stesso. Non mancherà un appuntamento dedicato alle famiglie: a Natale, il 13 dicembre, sarà proposto un mini musical che trasporterà grandi e piccoli nella fabbrica degli elfi, tra danze e magie in attesa del giorno più atteso dell’anno.

Accanto al teatro, il cartellone offrirà anche tre serate musicali, che negli anni passati hanno sempre richiamato grande pubblico. Il 29 novembre andrà in scena “Abba Fever”, un omaggio alla leggendaria band svedese; il 7 febbraio sarà il turno di una serata rock intitolata “I Blasco Liga” con le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, i due rocker più amati d’Italia; il 7 marzo, infine, i “Goodbye” con il tributo ai Pooh, che promette di riprodurre fedelmente le sonorità della storica band italiana.

Ma l’offerta culturale non si ferma qui. L’Amministrazione ha scelto di affiancare agli spettacoli veri e propri anche una serie di appuntamenti legati alle ricorrenze istituzionali. Il 25 novembre sarà proposto “No, non è la gelosia”, tratto da un dramma di Ettore Scola, per riflettere sul tema della violenza di genere. Per il 4 novembre è prevista la collaborazione con l’Associazione Alpini di Mandello, mentre il 25 aprile la Corale Bilacus, in collaborazione con l’Archivio della Memoria, porterà brani cantati su documentazioni e testimonianze. In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, verrà raccontata la storia del campione di ciclismo Gino Bartali, che durante la guerra salvò centinaia di ebrei. Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, sarà proiettato il film “Il segreto della miniera”, tratto da una vicenda realmente accaduta. Spazio anche alla musica con il concerto di Natale che coinvolgerà il coro dell’Istituto Alessandro Volta e l’orchestra Stoppani In Musica, e con l’8 marzo, quando per la Festa della Donna andrà in scena “Le signore della musica”, un tributo alle grandi voci femminili, e poi Malala, bambina simbolo internazionale della lotta per i diritti delle donne, che ha rischiato di essere uccisa dai talebani.

La campagna abbonamenti, aperta il 22 settembre e valida fino al 22 ottobre, ha già registrato 177 sottoscrizioni. “L’obiettivo è di superare quota 200, traguardo raggiunto in un paio di occasioni prima della pandemia”, comunica Fasoli. Il prezzo è di 150 euro per l’intero pacchetto di dieci spettacoli (7 teatrali + 3 musicai), mentre i singoli biglietti costano 25 euro per gli appuntamenti teatrali e 10 per i concerti-tributo (+ 1,50 euro in caso di prevendita).

Gli abbonamenti sono acquistabili online tramite link: https://www.cinemamandellodellario.it/prenotazioni/prenota.php?id=18; oppure presso l’Ufficio Cultura Via Manzoni 44/3 nei seguenti giorni: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 13 e sabato 27 settembre dalle 9.30 alle 12.30.

PREVENDITA biglietti dei singoli spettacoli a partire dal 23 ottobre: online tramite link che verrà pubblicato sui siti www.comune.mandello.lc.it e www.visitmandello.it; presso Ufficio Cultura Via Manzoni 44/3 nei seguenti giorni: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 13.

Pagamento tramite carta di credito o bancomat. Per tutti gli eventi, in caso di disponibilità di posti, sarà possibile acquistare i biglietti la sera dello spettacolo dalle 20.15 alle 20.50 presso la biglietteria del teatro. Non è possibile il pagamento in contanti.

Per info: cultura@mandellolario.it, Ufficio Cultura tel. 347 6237841.