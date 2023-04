Mandello. ‘Scrittori in biblioteca’, quarto ospite Francesca Negri

Mercoledì 19 aprile l’incontro in biblioteca a Mandello

‘Storie di giovani teppisti e vecchie canaglie’ la sua raccolta, d’ispirazione autobiografica

MANDELLO – ‘Storie di giovani teppisti e vecchie canaglie’: nel prossimo incontro di ‘Scrittori in biblioteca’, sarà presentata a Mandello questa raccolta di racconti/romanzo insieme all’autrice Francesca Negri, debuttante nel campo. Un lavoro le cui storie hanno una genesi autobiografica: Achille, a cui è dedicato l’ultimo capitolo del libro, è la versione iperbolica e romanzata del figlio di Francesca, a cui recentemente è stato diagnosticato un disturbo dell’attenzione con iperattività.

“Ho immaginato una realtà in cui Achille potesse entrare alla perfezione – spiega Negri – un mondo costellato di personaggi che avessero due caratteristiche in comune: quella di abitare lo stesso quartiere e di essere tutti sostanzialmente molesti. Uno dopo l’altro sono apparsi Karol, Geni, Pietro, Tina e tutti gli altri. E sono apparsi in coppia, perché possiamo raccontarcela quanto vogliamo ma i diversi, i provocatori, gli esuberanti sono gente fastidiosa e doversene occupare è una iattura che pochi hanno voglia di accollarsi. Per questo il più delle volte i piccoli ‘teppisti’ vengono rimpallati di mano in mano, finché non trovano un teppista più anziano, una ‘vecchia canaglia’ per l’appunto, che se li piglia a cuore e li aiuta a trovare il loro posto nel mondo”.

Il romanzo ha ricevuto nel 2011 il Premio Città di Como per la sezione inediti ed è risultato, sempre nello stesso anno, tra i quindici finalisti del Premio letterario Zeno. L’autrice ha deciso di destinare il ricavato delle royalties all’AIFA Onlus, associazione che si occupa di sostenere le famiglie con bambini ADHD. “Credo che l’appoggio alle famiglie che devono gestire questa problematica sia fondamentale e ancora di più lo sia sensibilizzare su questo disturbo ancora poco conosciuto”, conclude Francesca.

L’iniziativa ‘Scrittori in biblioteca’, promossa dall’assessorato alla Cultura e Istruzione, intende valorizzare scrittori locali e non, più o meno giovani, facendoli conoscere al pubblico. Mercoledì 19 aprile in Biblioteca comunale alle ore 18.00 toccherà a Francesca, classe 1981 e residente a Lecco, insegnante d’italiano e storia all’IS Bertacchi. Prima di intraprendere questa professione, ha studiato a Pavia, Bologna e Roma dove ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2008 vince il premio Fernando Giammatteo e pubblica il saggio ‘L’age d’or della fiction contemporanea’.