Mandello. Si apre il Fuori Festival: ospite Benedetta Tobagi

Il 19 settembre al Teatro San Lorenzo la scrittrice e storica milanese presenterà “La Resistenza delle donne”

Vincitore del Premio Campiello il libro ricostruisce con rigore storico e sensibilità narrativa il ruolo fondamentale delle donne nella lotta al fascismo

MANDELLO – La stagione culturale di Mandello si apre con un evento di grande prestigio: il Comune annuncia il primo appuntamento del Fuori Festival 2025/26, che vedrà protagonista la scrittrice e storica milanese Benedetta Tobagi, vincitrice del Premio Campiello 2023 con il volume La Resistenza delle donne. L’incontro si terrà venerdì 19 settembre, alle ore 21.00, presso il Teatro San Lorenzo.

Il libro, definito dalla critica un’opera capace di coniugare rigore storico e profondità narrativa, restituisce voce e dignità alle protagoniste dimenticate della Resistenza: donne comuni che, con coraggio e determinazione, scelsero di ribellarsi al fascismo, trasformandosi da “brave mogli” e studentesse a combattenti, staffette, lavoratrici e attiviste. Un affresco corale che diventa anche uno specchio delle sfide che le donne devono affrontare ancora oggi.

Scrittrice, storica e ricercatrice indipendente, Tobagi è figlia del giornalista Walter Tobagi, ucciso nel 1980 da un gruppo terroristico di estrema sinistra. Ha dedicato gran parte della sua carriera alla ricostruzione della memoria storica italiana, tra stragismo, terrorismo e Resistenza, distinguendosi anche come conduttrice radiofonica, collaboratrice di testate nazionali e membro del CdA Rai.

Il suo percorso letterario è iniziato con Come mi batte forte il tuo cuore, dedicato al padre, per proseguire con opere come Una stella incoronata di buio e Piazza Fontana. Il processo impossibile. Nel 2025 è uscito il nuovo volume Covando un mondo nuovo, scritto con Paola Agosti, che esplora il femminismo negli anni Settanta.

A dialogare con Benedetta Tobagi sarà lo scrittore lecchese Mattia Conti, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni.

“Siamo molto onorati di ospitare a Mandello una voce così autorevole – commenta l’assessore Doriana Pachera –. Un grande ringraziamento va a Monsignor Giuliano Zanotta per la concessione del teatro e ai volontari dell’Oratorio di San Lorenzo per la loro preziosa disponibilità”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.