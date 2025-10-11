Mandello. Silvia Montemurro incanta il pubblico con ‘Il Segreto di Villa Carlotta’

Il romanzo è stato presentato venerdì pomeriggio presso l’Enoteca Comini

MANDELLO – Continua a riscuotere successo a Mandello Silvia Montemurro. Invitata ancora una volta dalla libreria Aquilario e dalla sua titolare Manuela Alippi la scrittrice ha presentato venerdì 10 ottobre, presso l’Enoteca Comini, il suo romanzo “Il segreto di Villa Carlotta”(Giunti Editore), il primo volume della saga “Le Ville sul Lago di Como”. A dialogare con lei Marco Magistretti (Leggermente Assocultura Confcommercio Lecco).



Partendo dalla scelta di questo genere (historical romance) e dalla sua passione per la scrittura, Silvia Montemurro ha raccontato al numeroso pubblico presente l’origine del romanzo e le tappe che hanno portato alla sua realizzazione, aggiungendo anche qualche simpatico aneddoto. Durante la serata si è parlato di misteri e segreti, ma anche di amore e desiderio. Tutti ingredienti di un romanzo frizzante capace di tenere il lettore incollato alle pagine per scoprire l’evoluzione della storia e la risoluzione degli intrighi. Al centro le vicende straordinarie di Carlotta ambientate in una Villa magica e misteriosa che non è sfondo ma autentica protagonista della storia.



Dopo avere fatto cenno anche al nuovo romanzo storico scritto per E/O (come il precedente “La piccinina” vincitrice di numerosi premi; ndr) intitolato “La

Mondina”, Silvia Montemurro si è poi fermata per il firma copie.