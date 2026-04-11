Mandello, Simone Cozzi presenta il nuovo romanzo ambientato sul lago

Alla biblioteca Ercole Carcano l’incontro con lo scrittore e fotografo milanese: protagonista il libro “La lista di Socrate”

Lunedì 13 aprile alle ore 21: un noir storico ambientato nel territorio locale tra mistero, memoria e identità

MANDELLO – Un viaggio tra letteratura, storia e territorio: è quello che attende il pubblico lunedì 13 aprile alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale Ercole Carcano di Mandello del Lario, che ospiterà l’incontro con lo scrittore e fotografo Simone Cozzi.

Dopo aver già partecipato alla rassegna culturale cittadina con il romanzo Il buio è prossimo, l’autore torna con la sua ultima opera, “La lista di Socrate”, un libro che intreccia narrativa e storia ambientando la vicenda proprio nel territorio mandellese.

Il romanzo si sviluppa in un contesto segnato da forti tensioni storiche, sullo sfondo dell’entrata in vigore del Codice Rocco, uno dei pilastri della legislazione penale italiana durante il periodo fascista. Protagonista della vicenda è il Delegato Ripamonti, figura legata anche alla memoria locale in quanto amico di Carlo Guzzi, nome simbolo dell’industria motociclistica italiana.

Ripamonti si trova a indagare su un brutale omicidio che coinvolge un suo agente, dando avvio a un percorso investigativo che si snoda tra i vicoli del borgo e i sentieri della Grigna, in un’atmosfera densa di mistero e introspezione.

Il racconto si addentra nelle profondità dell’animo umano, mettendo in luce passioni e fragilità: ambizione, avidità, gelosia e disillusione si intrecciano in una narrazione che restituisce uno spaccato complesso e realistico della società dell’epoca.

Nato a Milano nel 1967, Simone Cozzi è laureato in Economia e Commercio, ma da sempre coltiva una forte vocazione artistica. La sua produzione letteraria prende avvio nel 2015 con La pace inquieta, a cui seguono diversi romanzi che consolidano il suo stile narrativo.

Accanto alla scrittura, Cozzi sviluppa anche una significativa attività nel campo della fotografia, arrivando nel 2023 a esporre a Zurigo, presso la galleria Photobastei, con la mostra Metromorphosis, progetto commissionato dall’Istituto Italiano di Cultura.