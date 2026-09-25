Mandello, torna la rassegna teatrale al “De André”: si parte il 13 novembre

L’Amministrazione annuncia la nuova stagione 2026/2027 con volti noti del teatro nazionale e grandi tributi musicali

“Abbiamo scelto di alzare ulteriormente l’asticella della qualità”. A breve il programma completo, gli abbonamenti e la newsletter dedicata

MANDELLO – Il sipario del Teatro Comunale “Fabrizio De André” è pronto ad alzarsi di nuovo. Il Comune di Mandello del Lario ha annunciato il ritorno della Rassegna Teatrale, che prenderà il via venerdì 13 novembre.

Il programma completo non è ancora stato svelato, ma l’Amministrazione anticipa una stagione costruita nel solco del modello già apprezzato dal pubblico negli ultimi anni, con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità. «Quest’anno l’Amministrazione Comunale, confermando il modello che il pubblico del teatro di Mandello ha dimostrato di amare, ha scelto di alzare ulteriormente l’asticella della qualità, portando sul palco del “De André” volti noti della scena teatrale nazionale», spiega il consigliere comunale Franco Curioni, con delega agli eventi e alla rassegna teatrale.

Accanto agli spettacoli teatrali, tornerà anche la componente musicale. «Non mancheranno i grandi tributi musicali dedicati ad alcuni tra i nomi più amati della canzone italiana, per serate all’insegna dell’energia e del divertimento», prosegue Curioni.

L’intenzione è quella di proporre un calendario capace di parlare a pubblici differenti, alternando generi e linguaggi. «Un programma pensato per un pubblico trasversale, che presenterà grandi novità e alcune sorprese che verranno svelate nelle prossime settimane con la presentazione ufficiale del tabellone completo».

In attesa di conoscere titoli e protagonisti, il Comune ha già anticipato il meccanismo previsto per gli abbonamenti. La prima fase sarà riservata agli abbonati della passata stagione, che potranno confermare il proprio posto. Successivamente verrà aperta una finestra dedicata esclusivamente a chi vorrà effettuare un cambio di posto.

Solo dopo queste due fasi scatterà l’apertura degli abbonamenti liberi al nuovo pubblico. Per ogni singolo appuntamento sarà inoltre prevista la vendita dei biglietti attraverso il sistema di ticketing. Date precise, modalità e tempistiche saranno comunicate prossimamente insieme alla presentazione del programma.

Tra le novità annunciate c’è anche una newsletter dedicata alla rassegna teatrale. Attraverso questo nuovo strumento il pubblico potrà ricevere in anteprima aggiornamenti e sinossi degli spettacoli e seguire più da vicino l’avvicinamento ai diversi appuntamenti della stagione. L’obiettivo è anche quello di rafforzare il rapporto con gli spettatori e raccogliere indicazioni utili per migliorare ulteriormente la proposta nelle prossime edizioni.

Il link per l’iscrizione, insieme a tutte le informazioni su date, orari e modalità di acquisto, sarà diffuso a breve attraverso il sito istituzionale del Comune e i canali di informazione locale. «Restate sintonizzati: il sipario si alza, accendiamo le luci, liberiamo le emozioni per una stagione teatrale che ci farà ridere, riflettere e sognare», conclude Curioni.

Per conoscere nel dettaglio il nuovo volto della rassegna del “Fabrizio De André” bisognerà dunque attendere ancora qualche settimana, ma la prima data è già fissata: 13 novembre, quando a Mandello tornerà ufficialmente la stagione teatrale.