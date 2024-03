Mandello. Virginia Benenati presenta il suo libro “Le ragazze fantasma”

L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo alle ore 18.30 presso la Biblioteca

MANDELLO – La biblioteca di Mandello, all’interno degli eventi relativi al mese di marzo, presenta il libro di Virginia Benenati. L’Assessore Doriana Pachera ha scelto questo libro perchè si colloca nel periodo della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, in quanto narra di rivendicazioni da parte di donne sulle condizioni lavorative all’inizio del XX secolo.

Il libro si intitola “Le ragazze fantasma” e all’appuntamento è per mercoledì 20 marzo alle ore 18:30 presso la Biblioteca di Mandello. Virginia Benenati è nata nel 1990, laureatasi in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Milano, oggi è docente di storia e filosofia al liceo artistico Medardo Rosso di Lecco. Autrice di racconti premiati e pubblicati in antologie e su riviste online.

Nel 2020 dà alle stampe la sua prima silloge poetica, Perielio (Edda edizioni), risultata vincitrice nella sezione Poesia della prima edizione del Premio Scaramuzza. Ha scritto anche saggi e articoli inerenti al rapporto con la tecnologia, accolti sia da riviste scientifiche (Itinera, Balthazar, ecc.) sia da quelle più divulgative (Pagina Uno, Frammenti, ecc.).

In passato si è dedicata, tra le altre cose, ad un progetto online, ovvero un canale YouTube con l’intento di parlare di donne, delle loro vite, dei loro diritti, della loro storia in una maniera insolita e provocatoria.

New Jersey, 1917. La U. S. Radium Corporation apre una nuova fabbrica destinata al trattamento di strumenti militari, in cui le impiegate, conosciute come dialpainters, hanno il compito di dipingere i quadranti degli orologi. Il radio, elemento alla base di Undark, la pittura fosforescente utilizzata, viene celebrato dal mondo intero come nuovo e innovativo, ma gli studi a riguardo non sono ancora completi, offuscati da un alone di ambiguità. Nel corso degli anni, le ragazze iniziano ad ammalarsi una dopo l’altra e a morire misteriosamente, senza conoscere davvero la causa. Solo cinque di loro riusciranno a portare avanti un processo, lungo ed estenuante, alla ricerca della verità e, soprattutto, dei responsabili.

A dialogare con Virginia Benenati sarà la prof.ssa Silvia Panizza, docente di lettere presso la scuola secondaria di primo grado dell’I.C.S. A.Volta.