Menicatti apre il Festival della Letteratura di Mandello con “Lecco olimpica”

Presentato il volume sugli atleti lecchesi alle Olimpiadi alla vigilia di Milano Cortina 2026

Giovedì 5 febbraio alle 21 in Sala Consiliare

MANDELLO – Lo sport come racconto collettivo e patrimonio di un territorio. Sarà questo il filo conduttore della serata inaugurale del Festival della Letteratura 2026 di Mandello, che prenderà il via giovedì 5 febbraio alle ore 21 nella Sala del Consiglio comunale con la presentazione del volume “Lecco olimpica: la storia e gli atleti del territorio lecchese”.

Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi invernali, Gianni Menicatti – studioso di economia del territorio, statistico e coordinatore dell’Osservatorio sulla qualità dello sport – torna in libreria dopo “Sport lecchese: 100 anni di eventi, personaggi e risultati”con un’opera che intreccia dati, memoria e biografie sportive. Nel libro vengono ricordati 115 atleti e atlete di origine lecchese che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, con un’attenzione particolare a Mandello, che può vantare ben cinquanta rappresentanti in queste competizioni.

Tra i nomi più noti spiccano tre protagonisti capaci di prendere parte a cinque edizioni olimpiche: il canoista Antonio Rossi, il fondista Franco Polvara e la ciclista Roberta Bonanomi. Il volume dà spazio anche alle storie di cinque giovani atleti paralimpici, in linea con la volontà dell’autore di collocare Olimpiadi e Paralimpiadi sullo stesso piano, come parti integranti di un’unica grande narrazione sportiva.

Menicatti sottolinea proprio questo aspetto nel commentare il senso profon

do del suo lavoro: «Anche chi è arrivato ultimo alle Olimpiadi rimane per sempre solcato tra le righe della storia olimpica mondiale e ricordato come “il ragazzo che ha partecipato”. La fatica e i sacrifici nello sport spesso non portano a casa medaglie, ma l’orgoglio di essere stato componente di una squadra olimpica appaga ancor più del prezioso tondino appeso al collo».

La serata sarà arricchita dalla presenza di alcuni campioni originari del territorio lecchese e di figure di primo piano del mondo sportivo. Tra gli ospiti annunciati il presidente della Ghislanzoni GAL Lecco Paolo Gilardoni, il canottiere Piero Poli, medaglia d’oro ai Giochi di Seul 1988, e il ginnasta Lorenzo Bonicelli, che si collegherà da remoto dopo aver sfiorato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A dialogare con Menicatti sarà il professor Marco Tarabini del Politecnico di Milano, per un confronto che unirà analisi accademica e racconto sportivo.

L’appuntamento segna anche l’avvio ufficiale dell’VIII edizione del Festival della Letteratura, che proseguirà nei mesi di febbraio, marzo e aprile con un calendario distribuito di incontri e presentazioni. A sottolinearne il valore culturale è l’assessora comunale Doriana Pachera, che spiega come la rassegna rappresenti un’occasione per coinvolgere la cittadinanza in un percorso di approfondimento e dialogo.

L’invito dell’Amministrazione è aperto a tutti: una serata che promette di intrecciare sport, storia e identità territoriale, aprendo il Festival con uno sguardo che guarda già alle imminenti Olimpiadi e al ruolo che il Lecchese ha saputo giocare, e continua a giocare, sul palcoscenico mondiale.