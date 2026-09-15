Moto Guzzi oltre le due ruote: a Mandello la mostra “Non solo moto”

Dal 19 al 27 settembre, in piazza Leonardo da Vinci, 18 pannelli raccontano i progetti meno conosciuti nati nello storico stabilimento

Motori aeronautici e nautici, mezzi agricoli, prototipi, veicoli militari e macchine da record al centro dell’esposizione organizzata per l’Italian Motor Week 2026

MANDELLO – Moto Guzzi non è stata soltanto motociclette. Dietro il marchio dell’Aquila, nel corso di oltre un secolo, si sono sviluppati progetti, prototipi e applicazioni destinate ai settori più diversi, spesso poco conosciuti dal grande pubblico. È proprio questa parte della storia industriale mandellese che verrà raccontata nella mostra “Non solo moto”, in programma dal 19 al 27 settembre in piazza Leonardo da Vinci.

L’esposizione, promossa dal Comune di Mandello nell’ambito dell’Italian Motor Week 2026, sarà allestita all’aperto davanti al Municipio e sarà visitabile liberamente per tutta la durata dell’iniziativa.

Il percorso sarà composto da 18 pannelli con fotografie storiche, documenti e testi dedicati alle sperimentazioni che hanno accompagnato la crescita di Moto Guzzi ben oltre la produzione motociclistica.

Tra i materiali esposti troveranno spazio motori per utilizzi aeronautici e nautici, propulsori ausiliari per biciclette, generatori, mezzi agricoli e industriali, veicoli a tre e quattro ruote, prototipi di automobili, mezzi militari e macchine progettate per inseguire record di velocità.

Un racconto che mette quindi al centro non tanto il prodotto finito quanto la capacità di ricerca e sperimentazione sviluppata all’interno della fabbrica di Mandello.

“Quando si pensa a Moto Guzzi, il primo pensiero corre alla motocicletta. Ma dentro lo stabilimento di Mandello del Lario, per decenni, l’ingegno ha viaggiato molto più lontan”, sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli.

Il primo cittadino richiama una tradizione progettuale che parte dai fondatori: “Prima Carlo Guzzi e il fratello Giuseppe “Naco”, poi la guida tecnica formata da Cantoni, Todero e Carcano: qui l’ingegneria e le maestranze non si sono mai fermate all’idea del motore come semplice mezzo per andare in moto”.

La curiosità tecnica, secondo Fasoli, era alla base di molte realizzazioni: “Prototipi mai entrati in produzione, mezzi agricoli, veicoli per il lavoro, macchine costruite per inseguire un record. Ogni soluzione nasceva dalla stessa domanda: cosa può ancora fare questo motore?”.

Un ruolo centrale nell’esposizione sarà svolto anche dalle immagini d’archivio di Francesco Gala, storico fotografo di Mandello del Lario, che documentò negli anni mezzi, persone e momenti della vita industriale del paese. La mostra è curata dal figlio Michele Gala, che ha recuperato e valorizzato questo materiale.

“Questa mostra racconta quella parte meno nota della storia Guzzi attraverso fotografie che hanno fissato momenti e mezzi che altrimenti sarebbero rimasti soltanto nella memoria di chi li aveva costruiti”, evidenzia Fasoli.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Italian Motor Week, manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Città dei Motori, realtà di Anci che riunisce i Comuni italiani legati alla storia e alla cultura motoristica. Mandello del Lario figura tra i Comuni fondatori dell’associazione.

L’edizione 2026 assume inoltre un valore particolare per il paese: arriva infatti nell’anno del 105° anniversario della fondazione di Moto Guzzi e a pochi giorni dall’inaugurazione dei nuovi spazi dello stabilimento di via Parodi e del rinnovato Museo Moto Guzzi.

Dal 19 al 27 settembre, dunque, piazza Leonardo da Vinci diventerà una sorta di archivio a cielo aperto: un modo per riscoprire una pagina meno nota ma significativa della storia dell’Aquila e, insieme, dell’identità industriale e creativa di Mandello.