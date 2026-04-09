Musica. All’Abbazia di Piona un concerto in memoria di Roberto Balconi

Il concerto è organizzato da Organizzato da Nina Ferroni

Si svolgerà sabato 11 aprile alle 21

COLICO – Un concerto per ricordare un amico che non c’è più. L’amico è Roberto Balconi, musicista dalla voce straordinaria, scomparso prematuramente nel febbraio dello scorso anno. La persona che vuole ricordarlo è Nina Ferroni e lo farà nella maniera più congeniale, organizzando un concerto di musica classica.

Sabato 11 aprile alle 21 nell’Abbazia di Piona a Colico verrà organizzato “Concerto in Albis”, con l’esibizione dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino, diretta da Paolo Volta.

L’orchestra è stata fondata nel gennaio del 1995 su iniziativa di alcuni professori dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano che si riuniscono per “far musica” presso la chiesa di S. Maria Assunta in Vigentino (da cui deriva il nome del gruppo), eseguendo un repertorio che spazia dal Settecento al Novecento.

Il programma del concerto di Piona è incentrato sulle seguenti opere: il “Concerto Grosso in MI minore” di Geminiani, la “Arie” di Bach, la “Sinfonia n° 3 per archi” di Mendelssohn, l’”Ave Maria” di Schubert e il “Salve regina” di Milano D’Aragona.

Roberto Balconi è stato un cantante lirico e direttore d’orchestra, scomparso il giorno 8 febbraio 2025 a soli 58 anni, dopo una lunga malattia. Balconi era uno dei massimi esperti di canto antico al mondo, con collaborazioni attive in tutta Europa. Per oltre vent’anni è stato insegnante di canto barocco presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.

Il biglietto d’ingresso costa 25 euro (prenotazioni al numero 331.97.81.291)