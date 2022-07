Ricco programma di eventi previsto per questo sabato

“Ci auguriamo che dopo due anni di chiusure la gente abbiamo voglia di conoscere anche siti museali in zone isolate come il nostro”

BELLANO – Si appresta a festeggiare il 14esimo compleanno nella giornata di oggi, sabato, il MUU di Vendrogno – Museo del Latte e della storia della Muggiasca, sito inserito nel Sistema Museale della Provincia di Lecco.

Per farlo organizzato un ricco programma di eventi a partire dal pomeriggio: alle 14.30 prevista la visita guidata “I cammini” a cura dei Custodi del Patrimonio di Bellano, incentrata sulle chiese di Vendrogno. Seguiranno le fiabe itineranti per bambini realizzate per tutto il borgo, con lo scopo di farne scoprire anche gli angoli più inesplorati grazie all’aiuto dei personaggi creati nell’ambito del progetto “Viandanti a spasso nel tempo”. I racconti andranno a sostituire i laboratori sulla fattoria e sul latte svolti in passato.

Dopo aver fatto tappa alla Torre di Maggiana, alle ore 18 verrà inaugurata al MUU la mostra curata dal Prof. Roberto Pozzi “Donna: angelo del focolare?”.

Per tutto il pomeriggio sarà possibile passeggiare tra i banchetti del mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato lungo le vie del paese, mentre la sera sarà preparata una gustosa cena dove non mancherà polenta e formaggio locale. Dalle 21 concerto “Al chiaro di luna” presso la chiesa della Madonna della Neve, curato dalla Parrocchia di Vendrogno.

“Ogni anno, la seconda domenica di luglio, celebriamo il compleanno della nostra struttura – spiegano gli addetti museali – nata nel 2008. Ci auguriamo che dopo due anni di chiusure le persone abbiano voglia di andare in giro non solo per divertirsi, ma anche per arricchirsi, cercando di conoscere anche siti museali in zone isolate come il nostro“.

Dopo il compleanno del museo, organizzate il 24 luglio e il 17 agosto due camminate con guide alpine, la prima funzionale a far scoprire il territorio passando da Bellano a Vendrogno, mentre la seconda prevederà un tour degli alpeggi della Muggiasca. Sempre questo mese, sabato 30 luglio alle ore 21, ci sarà invece la presentazione del libro “Indominata e indomabile” scritto da Manuela Mantegazza, originaria di Vendrogno.

Nella locandina il programma completo della manifestazione.