Nasce il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como

La Provincia di Lecco partecipa con Villa Monastero di Varenna

Il coordinamento è nato con l’obiettivo di promuovere e favorire la crescita culturale del territorio lariano

LECCO/COMO – E’ stato presentato ieri a Villa del Grumello a Como il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, nato con l’obiettivo di promuovere e favorire la crescita culturale del territorio lariano.

Il coordinamento, costituito da 12 istituzioni culturali d’eccellenza del territorio, opera con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco e vede protagoniste le seguenti ville e musei del Lago di Como: Bellano Arte Cultura, Casa Brenna Tosatto, Museo Barca Lariana, Museo della Seta, Museo del Paesaggio, Villa Bernasconi, Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa del Grumello, Villa Melzi D’Eril, Villa Monastero e Villa Pizzo.

Oltre agli obiettivi di promozione e destagionalizzazione, il coordinamento vuole favorire la delocalizzazione dell’attrattività su luoghi della cultura per offrire un’esperienza di visita migliore e più variegata, sostenendo lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile, che favorisca la conservazione e la tutela delle risorse artistiche e paesaggistiche del territorio del Lario.

Il coordinamento è condivisione di idee, risorse, competenze ed esperienze che i soggetti coinvolti mettono a disposizione in partneriato, potenziando così l’impatto delle loro azioni, rafforzando la capacità di raggiungere un ampio pubblico e stimolando lo sviluppo del turismo culturale del Lago di Como.

Il coordinamento si presenta al pubblico con un weekend speciale, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con un ricco programma di eventi e attività aperti al pubblico, pensati per coinvolgere residenti e turisti in un viaggio alla scoperta delle meraviglie che costellano il territorio: passeggiate nei giardini storici e visite guidate nei musei a conferenze e mostre, laboratori didattici per bambini, attività per famiglie con molte novità da sperimentare, aperture straordinarie.

Per stimolare un’ampia partecipazione al weekend è stato realizzato un vero e proprio passaporto, che sarà disponibile in ciascuna location. Ogni visitatore potrà così registrare la presenza e ottenere un premio al superamento di cinque timbri/accessi individuali a cinque differenti ville e musei e attività proposte.

Quando riaprirà Villa Monastero di Varenna, attualmente chiusa per le operazioni di pulizia, ripristino e verifica della sicurezza dopo il maltempo dei giorni scorsi, ai primi 30 visitatori che si presenteranno con il passaporto la Provincia di Lecco consegnerà il premio.

Per ulteriori informazioni su Villa Monastero:

Telefono: 0341 295450

E-mail: villa.monastero@provincia.lecco.it

Sito internet: www.villamonastero.eu

Facebook: @villamonastero.lc

Instagram: @villamonastero_official