Oliveto Lario celebra la Liberazione con un concerto gospel

L’evento gratuito si terrà giovedì 24 aprile, ore 20:45, alla sala consiliare di Vassena

Il coro Green Gospel diretto da Giuseppe Caccialanza si esibirà in “Ribelli per Amore”

OLIVETO LARIO – Il comune di Oliveto Lario celebrerà l’80° anniversario della Liberazione con un evento speciale dedicato alla memoria e alla Resistenza che si svolgerà giovedì 24 aprile presso sala consiliare nella frazione di Vassena.

Si tratta del concerto “Ribelli per amore” del coro Green Gospel diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza. Il complesso di voci composto da 25 elementi si esibirà in un ricco repertorio di emozioni, unendo musica, parole e immagini per riflettere e celebrare questa giornata.

L’evento, ad ingresso gratuito, rappresenta un’occasione per ricordare l’importanza della Resistenza e per vivere un momento di musica condivisa in un contesto di grande significato storico e culturale.