Oliveto Lario. Paolo D’Anna ritorna per gli incontri letterari

Un incontro dedicato alla figura di Pasolini

“L’Amministrazione ha deciso di ripresentare questa iniziativa per permettere anche occasioni di incontro tra le persone”

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto Lario invita la cittadinanza a un interessante incontro con lo scrittore Paolo D’Anna, che si terrà presso la Sala consiliare della frazione Vassena. Un’occasione per scoprire le opere e le riflessioni dell’autore, in un dialogo che promette di coinvolgere appassionati di letteratura.

Un gradito ritorno per lo scrittore, che era già stato protagonista di due precedenti incontri letterari dedicati ad Alda Merini e a Caravaggio. Con L’odore della notte, un monologo che esplora i momenti più significativi della vita di Pier Paolo Pasolini, tanto sotto il profilo pubblico quanto privato, l’autore rende un sentito omaggio a uno dei più grandi geni del Novecento.

Federico Gramatica, Sindaco di Oliveto, commenta: “Vista la positiva risposta avuta lo scorso anno, l’Amministrazione ha deciso di ripresentare questa iniziativa che propone incontri letterari e culturali, per favorire non solo momenti di riflessione e approfondimento, ma anche per permettere occasioni di incontro tra le persone”.

L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio alle ore 20.45.